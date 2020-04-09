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09.04.2020 09:00
Рубрика: Культура

Николай Басков посоветовал, что смотреть в самоизоляции

Текст: Сусанна Альперина
Как трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Принцип был один - рекомендовать, как для себя и своих близких. Самое любимое и проверенное. Если хочется - прокомментировать. Если нет - только названия. Зрителям остается только довериться и прислушаться.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Николай Басков, народный артист РФ:

- Прежде чем рассказать, что люблю смотреть я сам и советую другим, сделаю одно уточнение. Не могу смотреть сериалы по одной серии в неделю - как они обычно выходят. Если сериал меня зацепил - не усну, пока не узнаю, что будет дальше. Иногда даже не могу дождаться следующего дня. Поэтому предпочитаю смотреть сезоны целиком.

И вот моя десятка.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Вячеслав Муругов посоветовал, какие фильмы смотреть в самоизоляции

1 "Почему женщины убивают"

2 "Заражение" Стивена Содерберга

3 "Викинги"

4 "Тайна Коко" - мультфильм

5 "Другие" - российский сериал, поскольку за рубежом есть проекты с таким же названием.

6 "Мертвое озеро"

7 "Теория большого взрыва"

8 "Тюдоры"

9 "Плутовство"

10 "Звоните Ди Каприо"

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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