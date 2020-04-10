Лев Лещенко объяснил, почему нарушил карантин

Уважаемый советский, российский певец и актер Лев Лещенко, на которого в последние недели упал ряд шишек, дал очередное пояснение к ситуации.

Напомним. Вернувшись 11 марта из гастролей по Северной Америки, 78-летний артист посетил ряд мероприятий. После чего обратился в госпиталь в Коммунарке. Где сдал ряд тестов на новый коронавирус и прошел успешное лечение от пневмонии.

При этом первый тест дал положительный результат, повторные - отрицательный. Это же наблюдается у супруги певца.

Тем не менее ряд представителей отечественного эстрадного бомонда возроптал. Упрекая глыбу эстрады в преступной безалаберности: Лещенко посетил день рождения сестры композитора Крутого, например. А также телешоу: несмотря на полученное 16 марта предписание находиться на карантине, артист принял участие в передаче, посвященной Толкуновой

Как Лещенко пояснил KP.RU, да, он знал, когда ехал на съемки программы Андрея Малахова, что нарушает карантин. Но пошел на это, потому что передача была посвящена памяти дорогой коллеги - Валентины Толкуновой.

При этом певец акцентирует: ранее появившиеся в СМИ обвинения Лещенко в адрес Малахова в том, что тот принуждал исполнителя нарушить карантин, - это не совсем верно. Народный артист России отметил: на участие в передаче его уговорило руководство канала, а не ведущий.

"Я не мог не прийти. Но когда закончилась программа, встал и сказал: "Андрюша, мы нарушили режим самоизоляции, особенно я", - вспоминает артист. На что прославленный эмпат Малаховым ему ответил: "Лев Валерьянович, не отчаивайтесь, будем болеть вместе".

Съемки шоу проходили 17 марта, то есть письмо, предписывающее соблюдать строгий карантин, Лещенко получил как раз накануне.