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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест

Текст: Юлия Гарднер

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, продлили арест на четыре месяца.

Его адвокат Равиль Тугушев сообщил ТАСС, что следственные действия из-за пандемии коронавируса пока не ведутся. Он планирует приехать в Читу в мае, чтобы ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы подзащитного.

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Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц. В Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва из-за "личных обстоятельств".

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в этой воинской части. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходили по делу в качестве потерпевших. 3 марта суд признал виновным по делу срочника Руслана Мухатова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 30 тысяч рублей.

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