Как отмечают День космонавтики на Земле и в космосе

"Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым",- сказал Олег Скрипочка в видеообращении, опубликованном "Роскосмосом". "С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника",- добавил Иван Вагнер.

Коронавирус внес коррективы в празднование Дня космонавтики: торжественные мероприятия и традиционный концерт в Кремле перенесены на осень. Скорее всего, они пройдут 4 октября, в день годовщины запуска первого искусственного спутника Земли. Но праздник остается праздником. Он только перешел в онлайн. Так, Роскосмос запустил на просветительском портале "Ключ на старт. Космос для детей" профориентационный космический online-марафон, а также объявил о начале домашнего конкурса-флешмоба "Космос в моем доме". Фотографию победителя отправят на Международную космическую станцию, где ее распечатают и подпишут российские космонавты.

В 40 тысячах российских школ и почти в 100 странах мира в этом году дистанционно проводится Гагаринский урок "Космос - это мы".

А вот в Московском Музее космонавтики стартовал виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса - выставки, экскурсии, лекции, викторины и игры. Встречи с космонавтами можно смотреть прямо из дома на страницах музея в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram и YouTube.

Сегодня с 12 до 18 часов на странице музея в "ВКонтакте" при поддержке Роскосмоса состоится космический марафон "Поговори с космонавтом". В прямом эфире отвечать на вопросы и делиться своими историями будут Александр Калери, Юрий Усачев, Михаил Корниенко, Сергей Рязанский, Олег Артемьев и другие.

На Международной космической станции в течении нескольких дней будет работать большой международный экипаж - сразу шесть "небожителей". Девятого апреля туда на корабле "Союз МС-16" прилетели россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. После открытия люков между кораблем и МКС "звездное пополнение" встретили космонавт Олег Скрипочка, астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган: возвращение на Землю этой тройки запланировано на 17 апреля.

Как отмечают День космонавтики на МКС?

Вот что рассказал "РГ" командир отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой России Олег Кононенко:

- Да, отмечают. Хотя, несмотря на праздник, на станции это стандартный рабочий день. Все - как обычно. За исключением того, что во время сеансов связи с ЦУПом экипаж на протяжении всего дня, помимо служебной информации, принимает и поздравления. А вечером - праздничный ужин. С меню проблем нет: на станции хороший запас разных продуктов. Что касается традиций, то они одинаковы для всех праздников, которые отмечаются на МКС. Экипаж записывает большое количество поздравлений, которые транслируются на Земле.

Но в моем четвертом полете было и наоборот: я получил видеопоздравления с Днем космонавтики из Самары и Оренбурга. Из Самары это был ролик с пожеланиями от учеников "Кванториума 63", специалистов "РКЦ-Прогресс", актеров Самарского театра драмы, студентов Самарского национального исследовательского университета имени Королева, ребят из детского музыкального театра "Задумка" и юных художников из Самарской детской картинной галереи. К поздравлениям присоединился и губернатор Самарской области - Дмитрий Азаров. Из Оренбурга видеоприветствие прислали кадеты Оренбургского президентского кадетского училища.

Идеальный космонавт - кто он?

- Работа космонавта - это особый вид экстремальной деятельности, предполагающей ненормированный рабочий график, участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полёта, работы в открытом космосе в непривычных для человеческого организма условиях, требующих максимальной эмоциональной и физической отдачи, - говорит Олег Кононенко. - Поэтому космонавт должен быть физически выносливым, иметь крепкий вестибулярный аппарат, обладать способностью работать в экстремальных ситуациях и в условиях жесткого дефицита времени, быстро находить выход из возможных нештатных ситуаций.

Чрезвычайно важной составляющей деятельности космонавта является процесс принятия решения. Когда полёт проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода из такой ситуации. К этому космонавт готовится на Земле.

Однако предусмотреть всё невозможно, и всегда остается вероятность возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полёта, но иногда и жизнь экипажа. И, на мой взгляд, те жесткие требования, которые на сегодняшний день предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными.

Как набирают в космонавты?

- На мой взгляд, новый отбор кандидатов в отряд космонавтов, также, как и все предыдущие, проходит стандартно, с соблюдением последовательности необходимых этапов, - считает командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

- Это достаточно длительный процесс, в ходе которого специалисты ЦПК должны провести большой комплекс мероприятий таких, как проверка документов кандидатов на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, тестирование имеющихся у них знаний, оценка психологических качеств и физической подготовленности, а также медицинское обследование. Комплекс медицинских обследований - это наиболее трудная часть профессионального отбора, после которой большинство кандидатов не проходит на следующий этап.

Несмотря на то, что медицинские требования к претендентам несколько снизились, сама медицина и диагностическое оборудование усовершенствовались, и сейчас позволяют увидеть то, чего нельзя было увидеть полвека назад, обнаружить то, о чём раньше врачи не имели никакого представления. Поэтому, в чём-то медицинские требования упростились, а в чём-то усложнились.