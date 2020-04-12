Как отмечают День космонавтики на Земле и в космосе

Новости

Тест: Как хорошо вы знаете мультфильмы Константина Бронзита? 09:00
В Корее не могут вылечить женщину, спровоцировавшую вспышку COVID-19 08:45
Посольство: Японию покинули более 170 россиян 08:35
Москвичи без мобильника и интернета получат пропуск по телефону 08:12
Адвокат Ассанжа заявила, что он отец ее детей 07:55
Российскому авторынку поставили страшный диагноз 07:45
COVID-19 продуцирует в пять раз больше патогенов, чем другие вирусы 07:20
В США количество погибших от коронавируса превысило 20 тысяч человек 07:10
В Хабаровском крае губернатор отправил на карантин село Богородское 06:49
Онколог объяснил связь между курением и коронавирусом 06:45
Шесть человек получили ранения на вечеринке в Калифорнии 06:35
В Амурской области школьника убило током 06:25
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России 06:05
За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом 04:30
Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан 04:20
Видео: Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики 03:50
Китайские ученые рассказали о новых симптомах коронавируса 02:51
Коронавирус поставил под угрозу рынок наркотиков в Каталонии 02:28
В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина 01:20
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США 01:00
Опрос: Премьера Баварии выдвигают на пост канцлера Германии 00:55
Ученые назвали риски заражения коронавирусом при занятиях спортом 00:50
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 00:38
Королева Елизавета выступила со вторым за неделю обращением к нации 00:22
В Москве таксисты будут проверять спецпропуска 11.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 08:31
Рубрика: Общество

Как отмечают День космонавтики на Земле и в космосе

Текст: Наталия Ячменникова
Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили землян с Днем космонавтики.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым",- сказал Олег Скрипочка в видеообращении, опубликованном "Роскосмосом". "С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника",- добавил Иван Вагнер.

Фото: РИА Новости
Что вы знаете о мировой пилотируемой космонавтике?

Коронавирус внес коррективы в празднование Дня космонавтики: торжественные мероприятия и традиционный концерт в Кремле перенесены на осень. Скорее всего, они пройдут 4 октября, в день годовщины запуска первого искусственного спутника Земли. Но праздник остается праздником. Он только перешел в онлайн. Так, Роскосмос запустил на просветительском портале "Ключ на старт. Космос для детей" профориентационный космический online-марафон, а также объявил о начале домашнего конкурса-флешмоба "Космос в моем доме". Фотографию победителя отправят на Международную космическую станцию, где ее распечатают и подпишут российские космонавты.

В 40 тысячах российских школ и почти в 100 странах мира в этом году дистанционно проводится Гагаринский урок "Космос - это мы".

Фото: Wikipedia.org
Музей Гагарина получит федеральный статус и новое здание

А вот в Московском Музее космонавтики стартовал виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса - выставки, экскурсии, лекции, викторины и игры. Встречи с космонавтами можно смотреть прямо из дома на страницах музея в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram и YouTube.

Сегодня с 12 до 18 часов на странице музея в "ВКонтакте" при поддержке Роскосмоса состоится космический марафон "Поговори с космонавтом". В прямом эфире отвечать на вопросы и делиться своими историями будут Александр Калери, Юрий Усачев, Михаил Корниенко, Сергей Рязанский, Олег Артемьев и другие.

На Международной космической станции в течении нескольких дней будет работать большой международный экипаж - сразу шесть "небожителей". Девятого апреля туда на корабле "Союз МС-16" прилетели россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. После открытия люков между кораблем и МКС "звездное пополнение" встретили космонавт Олег Скрипочка, астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган: возвращение на Землю этой тройки запланировано на 17 апреля.

Как отмечают День космонавтики на МКС?

Вот что рассказал "РГ" командир отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой России Олег Кононенко:

Фото: Из архива Сергея Прокопьева
Космонавт Сергей Прокопьев: Самоизоляция научит понимать друг друга

- Да, отмечают. Хотя, несмотря на праздник, на станции это стандартный рабочий день. Все - как обычно. За исключением того, что во время сеансов связи с ЦУПом экипаж на протяжении всего дня, помимо служебной информации, принимает и поздравления. А вечером - праздничный ужин. С меню проблем нет: на станции хороший запас разных продуктов. Что касается традиций, то они одинаковы для всех праздников, которые отмечаются на МКС. Экипаж записывает большое количество поздравлений, которые транслируются на Земле.

Но в моем четвертом полете было и наоборот: я получил видеопоздравления с Днем космонавтики из Самары и Оренбурга. Из Самары это был ролик с пожеланиями от учеников "Кванториума 63", специалистов "РКЦ-Прогресс", актеров Самарского театра драмы, студентов Самарского национального исследовательского университета имени Королева, ребят из детского музыкального театра "Задумка" и юных художников из Самарской детской картинной галереи. К поздравлениям присоединился и губернатор Самарской области - Дмитрий Азаров. Из Оренбурга видеоприветствие прислали кадеты Оренбургского президентского кадетского училища.

Идеальный космонавт - кто он?

- Работа космонавта - это особый вид экстремальной деятельности, предполагающей ненормированный рабочий график, участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полёта, работы в открытом космосе в непривычных для человеческого организма условиях, требующих максимальной эмоциональной и физической отдачи, - говорит Олег Кононенко. - Поэтому космонавт должен быть физически выносливым, иметь крепкий вестибулярный аппарат, обладать способностью работать в экстремальных ситуациях и в условиях жесткого дефицита времени, быстро находить выход из возможных нештатных ситуаций.

Фото: Роскосмос
Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Чрезвычайно важной составляющей деятельности космонавта является процесс принятия решения. Когда полёт проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода из такой ситуации. К этому космонавт готовится на Земле.

Однако предусмотреть всё невозможно, и всегда остается вероятность возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полёта, но иногда и жизнь экипажа. И, на мой взгляд, те жесткие требования, которые на сегодняшний день предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными.

Как набирают в космонавты?

- На мой взгляд, новый отбор кандидатов в отряд космонавтов, также, как и все предыдущие, проходит стандартно, с соблюдением последовательности необходимых этапов, - считает командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Центру подготовки космонавтов исполнилось 60 лет

- Это достаточно длительный процесс, в ходе которого специалисты ЦПК должны провести большой комплекс мероприятий таких, как проверка документов кандидатов на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, тестирование имеющихся у них знаний, оценка психологических качеств и физической подготовленности, а также медицинское обследование. Комплекс медицинских обследований - это наиболее трудная часть профессионального отбора, после которой большинство кандидатов не проходит на следующий этап.

Несмотря на то, что медицинские требования к претендентам несколько снизились, сама медицина и диагностическое оборудование усовершенствовались, и сейчас позволяют увидеть то, чего нельзя было увидеть полвека назад, обнаружить то, о чём раньше врачи не имели никакого представления. Поэтому, в чём-то медицинские требования упростились, а в чём-то усложнились.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" 12 апреля - День космонавтики Персона: Юрий Гагарин Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
В Кремле не исключили возможного переноса Парада Победы
Полиция увеличит число патрулей во всех районах столицы
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ