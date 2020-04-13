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До 19 апреля в столице приостановлена работа каршеринга. Власти будут проверять, соблюдают ли компании этот запрет. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС До 19 апреля в столице приостановлена работа каршеринга. Власти будут проверять, соблюдают ли компании этот запрет. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
До 19 апреля в столице приостановлена работа каршеринга. Власти будут проверять, соблюдают ли компании этот запрет. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

16:27. Распространение COVID-19 в Москве скоро замедлится

Распространение коронавируса в Москве замедлится на следующей неделе, надеется вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. Она напомнила, что нарастание заболеваемости в России, в первую очередь в Москве, началось с 16 марта. С этого момента прошло уже два инкубационных периода. Для больных коронавирусом в регионах развернуто 40 тысяч коек, планируется создать еще 55 тысяч.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ракова: Парковка в Москве для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной

16:03. На вирус проверят животных

Первая тест-система диагностики животных на COVID-19 создана в России, сообщает ТАСС. Методика предназначена для выявления вируса в том числе у собак и кошек. Науке известны другие видовые коронавирусы, воздействию которых подвержены животные, и существует определенный риск их заражения при тесном контакте с инфицированными людьми. При этом, согласно официальной позиции ВОЗ, отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов.

13:15. Месса омрачилась штрафом

Пасхальная месса тайно прошла в одной из церквей Парижа, несмотря на режим изоляции, сообщает РИА Новости. В парижской церкви Сен-Никола-дю-Шардонне на пасхальную мессу собралось около 40 человек. Полицейские оштрафовали священника за несоблюдение режима изоляции. Трех священнослужителей оштрафовали и на Украине - за скопление людей в церквях на Вербное воскресенье.

13:12. Иммунитет протестируют

Тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу может начаться на текущей неделе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24". Это поможет определить, сформировался ли иммунитет в популяции за два месяца развития заболевания в России.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Собянин: В Москве идет снижение новых тяжелых случаев COVID-19

12:45. Пособие для безработных предлагают повысить

Для смягчения последствий пандемии стоит на год увеличить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице, заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.

10:15. Антисептиков стало больше

Производители нарастили выпуск антисептиков в России в шесть раз, с 50 тысяч литров в сутки в начале марта до 300 тысяч литров сейчас, сообщили в минпромторге. Выпускать санитайзеры и антисептические препараты стали многие компании, которые ранее не занимались этой продукцией, - в частности, производители парфюмерии и косметики.

09:18. Отменен бесплатный проезд ветеранов

Бесплатная перевозка участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц приостанавливается с 13 апреля в связи с эпидемиологический ситуацией, сообщает РЖД. Оформлять бесплатные перевозки компания станет снова, как только будут сняты все ограничительные меры.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Математики рассчитали, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса

07:06. Ценности спрятаны

Церковь Англии перевезла ценные вещи в лондонский Тауэр, сообщает РИА Новости. Объясняется это опасениями, что церковное имущество во время режима изоляции может быть разграблено. В число ценных предметов вошли "редкие и необычные" изделия из серебра, картины, предметы искусства и артефакты из 400 лондонских церквей. Подобные перемещения ценностей происходили в ходе волнений в Средние века и во время двух мировых войн.

06:33. "Автоваз" заработал

"АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство автомобилей, сообщает ТАСС. Компания приостанавливала производство с 30 марта, но затем получила от местных властей разрешение на выпуск машин. Все помещения и оборудование на предприятии продезинфицированы, сотрудники работают на расстоянии друг от друга.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 62 регионах. Всего по состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. Больше всего заболевших за сутки в Москве - 1355 человек. По данным Оперативного штаба, всего за весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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