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14.04.2020 10:00
Рубрика: Общество

Как изменится школа после массовой "удаленки"

Текст: Ксения Колесникова
Какие главные уроки дает нам массовый уход школ на дистанционное обучение? Об этом "РГ" рассказала зампредседателя комитета по образованию Госдумы РФ, руководитель проекта ОНФ "Равные возможности - детям" Любовь Духанина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, для большинства учеников переход на дистанционное обучение ожидаемо обернулся постоянной внутренней борьбой: стало больше заданий и гораздо сложнее организовать свой день. Возникает много технических трудностей. Но у "удаленки" оказалась и другая сторона - в таком режиме обучения 21% ребят увидели для себя новые возможности, им стало интересно попробовать учиться по-другому. Такие данные получили специалисты ОНФ и Фонда "Национальные ресурсы образования", опросив 2,4 тысячи родителей и почти 2,7 тысячи школьников по всей стране.

Фото: iStock
Опрос: Школьники "на удаленке" стали больше уставать

"Мы заметили, что в период дистанционного обучения сократилась доля детей, которым не нравится учиться, - рассказала Духанина. - Около 6% ребят сообщают, что учиться им не нравится совершенно - до карантина этот показатель составлял 8,5%".

Для 40% ребят удаленное обучение оказалось психологически более комфортным. Треть - считают, что в удаленном режиме они учатся так же продуктивно, как и в школе, 27% - уверены, что к экзаменам можно успешно подготовиться на "удаленке". Почти четверть учеников готовы учиться дистанционно и дальше, по учебникам или онлайн.

Самыми часто используемыми онлайн-ресурсами стали ЯКласс - им пользовались 44% опрошенных детей, Российская электронная школа (40%), Учи.Ру (27%), Дневник.Ру (22%) и школа "Фоксфорд" (14%). Треть учеников рассказали, что учителя проводят онлайн-уроки через Skype, Zoom, Jitsi Meet и другие программы.

Правда, есть и большой минус: все онлайн-платформы сейчас работают с перебоями. Об этом сообщили 88% использовавших их детей.

Еще недостатки? Работать со схемами и моделями в режиме "удаленки" получается только у каждого пятого школьника. Детям также стало сложнее запоминать информацию: только у 22% учеников с этим не возникает проблем. Не помогает переход в дистанционный режим и лучше анализировать данные, делать по ним выводы. Без труда с этим справляются 40% учащихся - на 13% меньше, чем два месяца назад.

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- Эти способности оказались тесно связаны. В ближайшем будущем выигрывать будут те образовательные платформы, которые смогут вносить вклад в развитие базовых способностей, а не только аккумулировать учебные материалы и задания, - отмечает Любовь Духанина.

Что с родителями? Большинство из них понимают, в какой сложной ситуации оказался мир. А 55% опрошенных скорее или полностью удовлетворены тем, как школа решает вопросы с обучением в период карантина. Правда, указывают при этом на недостаток общения с учителями (45%). Но вместе с тем 40% опрошенных ОНФ родителей убеждены: дистанционное обучение ведет к снижению уровня знаний: чтобы подтянуть "хвосты", нужно будет заниматься дополнительно, летом и даже осенью. Оптимистично настроены только 5% опрошенных: они считают, что дистанционное обучение по качеству ничем не уступает очному.

Фото: iStock
Как школьники обманывают систему онлайн-обучения

При этом и эксперты, и некоторые родители считают: когда пройдет первый шок, интерес к возможностям дистанционного обучения у ряда семей возрастет. По словам Духаниной, будущее цифровой школы связано с появлением в ней специалистов нового типа, в том числе в сфере онлайн-образования - методистов и тьюторов электронного обучения, координаторов онлайн-платформ, проектировщиков индивидуальных образовательных траекторий:

"Это профессии ближайшего будущего. Для цифровой школы нужна принципиально другая педагогическая конструкция, которая до сих пор в нужных масштабах не создана, - считает Любовь Духанина. - Задачей этих специалистов будет перевести цифровую школу из формата хранилища видеоуроков, тестов и оцифрованных учебников в новое качество".

Одним из элементов такой школы Духанина видит учебные модули на стыке наук: с разной глубиной изложения, разным временем изучения. Ряд модулей может осваиваться с опорой на предшествующие, другие же - будут в той или иной степени автономны.

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