Как изменится школа после массовой "удаленки"

Какие главные уроки дает нам массовый уход школ на дистанционное обучение? Об этом "РГ" рассказала зампредседателя комитета по образованию Госдумы РФ, руководитель проекта ОНФ "Равные возможности - детям" Любовь Духанина.

По ее словам, для большинства учеников переход на дистанционное обучение ожидаемо обернулся постоянной внутренней борьбой: стало больше заданий и гораздо сложнее организовать свой день. Возникает много технических трудностей. Но у "удаленки" оказалась и другая сторона - в таком режиме обучения 21% ребят увидели для себя новые возможности, им стало интересно попробовать учиться по-другому. Такие данные получили специалисты ОНФ и Фонда "Национальные ресурсы образования", опросив 2,4 тысячи родителей и почти 2,7 тысячи школьников по всей стране.

"Мы заметили, что в период дистанционного обучения сократилась доля детей, которым не нравится учиться, - рассказала Духанина. - Около 6% ребят сообщают, что учиться им не нравится совершенно - до карантина этот показатель составлял 8,5%".

Для 40% ребят удаленное обучение оказалось психологически более комфортным. Треть - считают, что в удаленном режиме они учатся так же продуктивно, как и в школе, 27% - уверены, что к экзаменам можно успешно подготовиться на "удаленке". Почти четверть учеников готовы учиться дистанционно и дальше, по учебникам или онлайн.

Самыми часто используемыми онлайн-ресурсами стали ЯКласс - им пользовались 44% опрошенных детей, Российская электронная школа (40%), Учи.Ру (27%), Дневник.Ру (22%) и школа "Фоксфорд" (14%). Треть учеников рассказали, что учителя проводят онлайн-уроки через Skype, Zoom, Jitsi Meet и другие программы.

Правда, есть и большой минус: все онлайн-платформы сейчас работают с перебоями. Об этом сообщили 88% использовавших их детей.

Еще недостатки? Работать со схемами и моделями в режиме "удаленки" получается только у каждого пятого школьника. Детям также стало сложнее запоминать информацию: только у 22% учеников с этим не возникает проблем. Не помогает переход в дистанционный режим и лучше анализировать данные, делать по ним выводы. Без труда с этим справляются 40% учащихся - на 13% меньше, чем два месяца назад.

- Эти способности оказались тесно связаны. В ближайшем будущем выигрывать будут те образовательные платформы, которые смогут вносить вклад в развитие базовых способностей, а не только аккумулировать учебные материалы и задания, - отмечает Любовь Духанина.

Что с родителями? Большинство из них понимают, в какой сложной ситуации оказался мир. А 55% опрошенных скорее или полностью удовлетворены тем, как школа решает вопросы с обучением в период карантина. Правда, указывают при этом на недостаток общения с учителями (45%). Но вместе с тем 40% опрошенных ОНФ родителей убеждены: дистанционное обучение ведет к снижению уровня знаний: чтобы подтянуть "хвосты", нужно будет заниматься дополнительно, летом и даже осенью. Оптимистично настроены только 5% опрошенных: они считают, что дистанционное обучение по качеству ничем не уступает очному.

При этом и эксперты, и некоторые родители считают: когда пройдет первый шок, интерес к возможностям дистанционного обучения у ряда семей возрастет. По словам Духаниной, будущее цифровой школы связано с появлением в ней специалистов нового типа, в том числе в сфере онлайн-образования - методистов и тьюторов электронного обучения, координаторов онлайн-платформ, проектировщиков индивидуальных образовательных траекторий:

"Это профессии ближайшего будущего. Для цифровой школы нужна принципиально другая педагогическая конструкция, которая до сих пор в нужных масштабах не создана, - считает Любовь Духанина. - Задачей этих специалистов будет перевести цифровую школу из формата хранилища видеоуроков, тестов и оцифрованных учебников в новое качество".

Одним из элементов такой школы Духанина видит учебные модули на стыке наук: с разной глубиной изложения, разным временем изучения. Ряд модулей может осваиваться с опорой на предшествующие, другие же - будут в той или иной степени автономны.