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14.04.2020 04:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов, выступая в одной из программ на телеканале "Россия 1", назвал парадоксальной ситуацию в Москве, когда индекс самоизоляции уменьшается, а число зараженных коронавирусом растет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам профессора, на прошлой неделе жители столицы были более дисциплинированными, строго следовали рекомендациям и старались как можно реже выходить из дома. Индекс самоизоляции был 4,0-4,3. Сейчас же мы наблюдаем совсем другую картину: индекс снижается (то есть людей на улицах много), а инфицированных COVID-19 все больше. Жители центральной части России не обращают внимание на цифры.

За сутки число заболевших увеличилось на 2 тысячи 558 человек. "Основное увеличение - 72,3 процента - приходится на два региона: Москву и Московскую область", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова. И добавила, что другие регионы РФ отстают от столицы на 3-4 недели.

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