На Кубани в суд ушло дело пластического хирурга, калечившей пациенток

На Кубани завершили расследование и отправили в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю и пресс-службе прокуратуры региона. Женщина обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью людей.

По данным следствия, в период с марта 2015 по октябрь 2017 года к пластическому хирургу Алене Верди (гражданка Украины работала под таким именем) обратились жительницы Краснодарского края. Они просили оказать им медицинскую помощь и выполнить операции по абдоминопластике, блефоропластике, риносептопластике, эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. Врач-хирург оперативные вмешательства проводила как в частной медицинской клинике Краснодара, так и по месту своего жительства, а также в арендованном помещении.

"В декабре 2016 года обвиняемая в одной из частных клиник Краснодара, не имея специальных познаний в области пластической хирургии, оказала с дефектами платную медицинскую помощь по удалению у пациентки жировых комков Биша, липосакции и мастопексии, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства. - В результате своих действий врач причинила потерпевшей тяжкий вред здоровью".

Как ранее писала "РГ", расследование громкого дела пластического хирурга вызвало в Краснодаре большой общественный резонанс. Дело в отношении женщины было возбуждено в апреле 2019 года. Ее задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.

Расследование началось после заявления пострадавшей местной жительницы. Позже аналогичные заявления в СК подали больше десяти пациенток, рассказав, что врач нередко оперировала у себя на дому. В феврале 2020 года обвиняемого врача-хирурга выпустили из СИЗО. Под стражей Алена Верди провела почти десять месяцев.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о ходе и результатах расследования громкого дела. Во время расследования постоянно открывались все новые и новые эпизоды действий пластического хирурга.

- В марте 2015 года она предложила местной жительнице провести пластическую операцию - круговую блефаропластику (операция по изменению формы век) взамен на процедуру по наращиванию волос, - говорится в информации СК по региону. - Женщина согласилась. Пластическая операция состоялась 23 марта 2015 года в кабинете, который врач-хирург арендовала в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы. Между тем из-за отсутствия у фигурантки профильного медицинского образования эффект получился обратным: у пациентки возникла асимметрия глазных щелей, рубцовые изменения в области век, ретракция и выворот нижних век. Все вместе повлекло тяжкий вред здоровью.

Также в краевом следственном управлении СК сообщили, что в апреле и октябре 2017 года две другие местные жительницы обратились в частную лечебную клинику Краснодара для оказания им платной медицинской помощи путем выполнения операции по абдоминопластике. Действия обвиняемой привели к утрате общей трудоспособности у одной из пациенток. У второй пострадавшей в результате операции развился некроз мягких тканей живота и различные осложнения.

Как пояснили в правоохранительных органах, обвиняемая во время расследования уголовного дела представила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования. Однако следователь сделал запрос и из трех высших учебных заведений получил ответы о том, что женщина медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии не получала.

В отношении потерпевших были проведены комиссионные судебно-медицинские экспертизы, согласно заключениям которых действиями хирурга им был причинен тяжкий вред здоровью. Всего в рамках уголовного дела было проведено 19 экспертиз - судебно-медицинские и психолого-психиатрические.

На данный момент обвиняемая Алена Верди по-прежнему находится под домашним арестом.

"Всего в результате преступных действий этого пластического хирурга пострадало пять человек в возрасте от 30 до 36 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - При этом двоим из них после начавшихся осложнений она оказывала оперативную медицинскую помощь также с дефектами. Вину обвиняемая признала в полном объеме".