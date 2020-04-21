Замглавы петербургского центра волонтеров: Вирус стер границы

Работе проекта #Мывместе в Санкт-Петербурге четыре недели. За это время волонтеры научились разбираться в сортах гречки и маргарина, виртуозно отлавливать в аптечной сети нужное лекарство, сохранять доброжелательность, даже когда от усталости гудит голова и подкашиваются ноги, а одной из бабушек перед сном очень захотелось перезвонить, чтобы просто поговорить... 8835 раз выезжали волонтеры на выполнение заявок. За каждой из них - одинокий пожилой человек, который благодаря помощи добровольца смог остаться дома, не подвергая себя опасности в разгар пандемии.

"Штабные" волонтеры устали. Это заметно. Им действительно сложнее. Те, кто "в поле", в любой момент могут просто остаться дома и отдохнуть, а выполняя заявки, постоянно подпитываются благодарностью пенсионеров. У тех же, кто координирует волонтерскую работу из центра на Васильевском острове, за без малого месяц не было ни одного выходного. Каждый день проблемы, вопросы, просьбы о помощи и звонки-звонки-звонки…

В последние дни, правда, стало полегче. После того, как в Петербурге появилась горячая линия "122" (единый номер по вопросам, связанным с коронавирусом), телефоны в волонтерском центре стали звонить реже. А иногда - о чудо - выдаются совершенно тихие минуты.

- Мы счастливы, - отвечает Дмитрий Антонов сразу на несколько моих вопросов. Это и о нынешней передышке, и о людях, которых объединил добровольческий проект, и вообще о том, что все сложилось именно так, как сложилось.

Дмитрий Антонов - заместитель руководителя Центра городских волонтеров и один из создателей этого движения в Санкт-Петербурге. Лет семь назад, будучи первокурсником Ветеринарной академии, он случайно попал на мелкое волонтерское мероприятие и понял, что нашел себя. Создалось движение "Добровольцы Петербурга", потом появился волонтерский центр. Его активисты работали на Кубке конфедераций, на Чемпионате мира, уже готовились к Евро-2020, но вместо футбола пришлось заниматься пенсионерами. Сейчас петербургский Центр городских волонтеров - региональный оператор федеральной программы #Мывместе.

- Честно говоря, мы готовились к еще большей нагрузке, - говорит Дмитрий. - Сколько у нас в городе людей старше 65 лет? 800 тысяч? Вот мы опасались, что все они сразу начнут звонить, и мы утонем в заявках. Слава богу, нет. Больше шестисот заявок за день, кажется, и не было.

Я часто думаю, что мы сейчас занимаемся настоящим делом, о котором потом будет приятно вспомнить. Вот о Кубке конфедераций я не вспоминаю. Ну прошел и прошел - рядовое мероприятие. А это совсем другое.

Вы знаете, на этом проекте я увидел, как стираются границы между людьми разных возрастов и должностей. Мы можем напрямую позвонить любому председателю комитета, медийному персонажу - и нас не отошлют к заму или помощнику.

- Вирус стер границы?

- Именно! Вот мы звонили актрисе Анастасии Мельниковой - она откликнулась моментально, отложив свои дела. Приехала к нам, сама позвонила бабушке-заявительнице, приняла у нее заказ, представившись Настей. И пошла его выполнять. Список был очень прост: хлеб, молоко - пять наименований дешевых продуктов общей суммой рублей на триста. Анастасия прошла по всему супермаркету, набрала полную тележку на несколько тысяч рублей, все это вручила изумленной Валентине Ефимовне и денег у нее не взяла.

К "Ночным волкам" мы даже не обращались. Они сами к нам приехали, оформились как волонтеры, взяли продуктовые наборы и развезли по списку нуждающимся.

- В каких районах Петербурга самая большая нагрузка на волонтеров?

- Считается, что во Фрунзенском и Выборгском. Но сейчас и там заявки быстро разбираются. Волонтеров уже очень много: по чатам больше полутора тысяч. Еще столько же зарегистрировались на сайте, но до нас еще не дошли. А количество заявок в последнее время снизилось до примерно трехсот в день. Иногда волонтеры даже жалуются: не успеваю взять заявку и почувствовать себя полезным…

- И что вы им советуете?

- Никто не мешает проявлять инициативу. Я слышал, многие повесили в свих домах объявления: "Я волонтер из такой-то квартиры, позвоните мне - и я схожу за вас в магазин и аптеку". Если расклеить такие листовки по всем парадным многоэтажки, то десять-пятнадцать заявок в день обеспечены. Это даже проще - не надо далеко ходить.

А выполнение заявок из отдаленных районов с успехом обеспечат автоволонтеры. Конечно, на машине работать быстрее и эффективнее, чем пешком. Мы же со своей стороны стараемся договариваться о поддержке для них. Одна компания уже выделила сто топливных карт. Сейчас идут переговоры с другой. Несколько человек получили машины. И нет, они не исчезли с ними, а пользуются по назначению - ездят по заявкам с утра до вечера и выполняют действительно огромный объем работы.

- Кстати, почему уменьшилось количество заявок? Неужели пенсионеры махнули рукой на самоизоляцию?

- Я бы не сказал. Именно бабушек и дедушек я на улицах, а тем более в магазинах, вижу очень мало. Скорее другой вариант - они уже запаслись продуктами. Некоторые на первых порах заказывали сразу по несколько мешков еды.

- Есть еще волонтеры-психологи…

- Довольно много - около пятидесяти. Они работают в телефонном режиме и помогают справляться со сложными ситуациями.

Например, был случай, когда волонтер купил по заявке продукты на свои деньги, принес, а человек почему-то отказался открывать ему дверь. Со старыми людьми всякое бывает. Мальчик очень эмоционально это воспринял, собрался уходить. Но с ним по телефону пообщался наш психолог, и волонтер остался. Бывает наоборот - психологи говорят с заявителями, в том числе с такими бабушками, которые вдруг чего-то испугались и не открывают дверь волонтеру.

- Слышали о том, как волонтеры купили старушке кровать?

- Да! Жалко, что они так торопились и стремились минимизировать контакты с бабушкой, что даже не сфотографировали ее с новой кроватью. Замечательный пример того, как настоящее волонтерство выплескивается за рамки одной акции. #Мывместе - это вообще очень приятная, человечная история.

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.