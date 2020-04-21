Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии

Сербский актер Милош Бикович, получивший поистине беспрецедентную известность в России благодаря своему участию во многих громких проектах последнего года (фильмы "Балканский рубеж", "Холоп", "Отель Белград", сериал "Магомаев"), находясь на самоизоляции у себя на родине, записал проникновенное обращение в адрес министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.

Россия в кратчайшие сроки откликнулась на просьбу Сербии об оказании помощи в противостоянии распространению COVID-19.

Актер заявил: "Я хочу сказать спасибо министерству обороны России и Вооруженным силам России, и особенно военнослужащим, военным врачам, специалистам, которые приехали в Сербию помочь нам в борьбе с вирусом. Таким действием вы показали, что такое настоящая дружба и что такое в эти сложные времена заботиться не только о своих интересах, но и еще об интересах родных и братских дружеских народов. Спасибо вам за то, что вы спасаете жизни здесь".