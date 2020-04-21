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Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии

Новости
    21.04.2020, 17:27
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Руски Дом у Београду Фото: youtube.com/ Руски Дом у Београду
Фото: youtube.com/ Руски Дом у Београду

Сербский актер Милош Бикович, получивший поистине беспрецедентную известность в России благодаря своему участию во многих громких проектах последнего года (фильмы "Балканский рубеж", "Холоп", "Отель Белград", сериал "Магомаев"), находясь на самоизоляции у себя на родине, записал проникновенное обращение в адрес министерства обороны и Вооруженных сил Российской Федерации.

Россия в кратчайшие сроки откликнулась на просьбу Сербии об оказании помощи в противостоянии распространению COVID-19.

Актер заявил: "Я хочу сказать спасибо министерству обороны России и Вооруженным силам России, и особенно военнослужащим, военным врачам, специалистам, которые приехали в Сербию помочь нам в борьбе с вирусом. Таким действием вы показали, что такое настоящая дружба и что такое в эти сложные времена заботиться не только о своих интересах, но и еще об интересах родных и братских дружеских народов. Спасибо вам за то, что вы спасаете жизни здесь".

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