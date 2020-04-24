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24.04.2020 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лишь каждая шестая компания возьмет кредит на зарплату сотрудникам

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Аналитики Торгово-промышленной палаты РФ провели опрос среди бизнесменов, чтобы определить масштаб проблем предприятий в регионах в условиях пандемии.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Руководители компаний юга рассказали, как изменился их бизнес, удалось ли сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам.

Фото: РИА Новости
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Всего в России опросили более 24 тысяч предпринимателей, в основном представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Охвачен весь спектр бизнеса: услуги, торговля, производство, общепит, строительство, туризм, бытовое обслуживание, транспорт, образование, сельское хозяйство, недвижимость, полиграфия и издательское дело, компьютерные услуги, связь.

Одной из самых злободневных проблем предприниматели назвали невозможность воспользоваться мерами господдержки. Так считает большинство руководителей - 63 процента. Этот вопрос занимает первое место по актуальности. А на втором - отсутствие денег на арендные платежи. 58 процентов предпринимателей признались, что плата за аренду стала для них непосильным бременем.

Например, в Астраханской области арендаторы торгово-развлекательных центров оказались на грани разорения и были вынуждены обратиться к губернатору с просьбой разобраться в ситуации. В Ростове добиться арендных каникул или весомой скидки на арендную плату тоже удалось немногим.

Владельцы торговых центров заняли выжидательную позицию, они не понимают, как в таких условиях сдавать недвижимость. Пока большинство арендаторов так и не погасило долг за апрель. Эксперты считают, что после карантина есть большой риск вообще потерять арендаторов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Чуть меньше четверти опрошенных руководителей сообщили об отсутствии средств защиты для сотрудников.

Более 47 процентов коммерсантов отметили, что не имеют технической возможности организовать работу в удаленном режиме. То есть несмотря на целенаправленное развитие цифровой экономики в рамках соответствующего национального проекта, современная цифровая среда, по всей видимости, создана не везде.

Что касается мер государственной поддержки, то 63 процента предпринимателей подчеркнули, что они им полностью не помогут, нужны также и другие. А многие компании вообще не имеют на них права. Отсрочкой уплаты налогов воспользуются 30 процентов, кредитными каникулами - только 19 процентов, а вот взять кредит с нулевой ставкой на зарплату сотрудникам готовы лишь около 17 процентов предпринимателей.

"Это долг, и его придется отдавать, а при минимальных доходах даже такой кредит может обрушить бизнес, - сказал глава небольшого туристического агентства Михаил Селиванов. - Сейчас люди не покупают туры не только за границу, но и по нашей стране. Сотрудники с пониманием отнеслись к затруднениям, они в неоплачиваемом отпуске и ждут, когда спрос на путешествия восстановится".

Фото: ГКУ СО "ИКАСО"
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Руководители предприятий заявляют, что не собираются увольнять персонал. Но статистика говорит о другом. В Ростовской области каждый день от 1000 до 1500 человек регистрируют в качестве безработных. Постановки на учет и выплаты пособия по безработице в регионе сейчас ожидают 15 тысяч человек.

Однако в Волгоградской области глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Локтионов считает, что безработица в регионе пока не достигла критического уровня. В центры занятости поступило около 6000 заявлений. Это лишь немногим больше, чем в другие месяцы.

Две трети владельцев малых и средних предприятий заявили, что им потребуется не менее года на восстановление после пика пандемии. Об этом сообщила генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. Но для полного восстановления ресурсов понадобится как минимум два года.

По мнению Азата Газизова, первого вице-президента "Опоры России", поддержка бизнеса сегодня существенная, но недостаточная. Необходим план поддержки бизнеса на перспективу.

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