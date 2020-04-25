В США моряки попросили вернуть на службу уволенного командира авианосца

В Пентагоне пояснили, что Эспер получил результаты предварительного расследования военно-морского флота по поводу пандемии коронавируса на борту авианосца. В заявлении говорится, что министр обороны "намерен тщательно рассмотреть отчет и вновь встретиться с руководством ВМФ для обсуждения дальнейших шагов". Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил на условиях анонимности, что Эспер хочет быть уверенным в том, что окончательный отчет ВМФ не будет содержать какие-либо конфиденциальные сведения, прежде чем подписывать его.

Одновременно с этим председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам демократ Адам Смит призвал к немедленному восстановлению Крозье на службе. "В это кризисное время капитан Крозье - именно тот командир, который нужен нашим морякам: лидер, который внушает доверие", - сказал Смит.

По информации источников агентства, Крозье является одним из 856 моряков из 4800 членов экипажа "Теодора Рузвельта", тесты которых дали положительный результат на коронавирус. Эта вспышка пандемии не просто сделала его уязвимым для потенциальных противников, но и фактически вывела из эксплуатации один из самых мощных кораблей ВМФ США.

Крозье был уволен в начале апреля тогдашним исполняющим обязанности министра военно-морского флота Томасом Модли, вопреки рекомендациям ряда высокопоставленных американских адмиралов, которые предложили ему подождать окончания расследования по факту утечки письма. Решение Модли имело неприятные последствия, так как члены команды приветствовали своего капитана, как героя, в послании, снятом на видео, ставшим популярным в социальных сетях. В порыве эмоций Модли усугубил свои проблемы, вылетев на авианосец, где был крайне прохладно встречен экипажем "Рузвельта". Вскоре Модли подал в отставку.