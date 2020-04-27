Между миром вчерашним и завтрашним коронавирус прочертил разделительную линию. Что ждет впереди?
Жак Сапир: Для меня абсолютно ясно, что такой разрыв действительно произошел. Кризис, спровоцированный пандемией, по своему размаху и глубине не имеет прецедентов в современной истории. Конечно, можно постараться сравнить его с "великой депрессией" 1929 года, но не будем забывать, что тогда она растянулась на полтора-два года, а вот сейчас обвал произошел чуть ли не мгновенно и лавинообразно. Шок, который переживает мировая экономика, разителен, и, конечно же, мир послекризисный не будет похож на тот, что был раньше.
Что дальше? В краткосрочной перспективе можно предположить, что правительства, да и люди в целом сделают попытку вернуть все на круги своя. Но это невозможно. Дело в том, что вирус в той или иной форме никуда не исчезнет, а вакцина, как свидетельствуют ученые, предположительно реально появится и станет доступна через год, а то и более. А это значит, что соблюдение антиэпидемических норм и всего, что с этим связано, продолжит отрицательно сказываться на мировой экономике.
В этот период может произойти немало серьезных перемен. Прежде всего, целый ряд государств, в том числе европейских, поняли на своем горьком опыте, что нельзя впредь полагаться на производство стратегически важных товаров в третьих странах, в частности, медицинских масок, аппаратов ИВЛ, лекарств, да и не только. К чему это приведет? К тому, что многие производства станут возвращать обратно. В данном случае в Европу из стран Азии. А этот процесс невозможен без введения протекционных мер. В итоге возродятся прежние барьеры и ускорится демонтаж глобализации мировой экономики, который начался лет восемь назад. Параллельно с этим государства станут активно укреплять свой национальный суверенитет.
Таким образом, как мне представляется, мир через несколько лет будет более разрозненным. В частности, скорее всего, встанет вопрос и о существовании Евросоюза, который, как известно, показал свою несостоятельность перед лицом эпидемического кризиса.
Согласны, что работа на удалении может стать преобладающим трендом на грядущие десятилетия, если не на века?
Жак Сапир: Вполне возможно. Но, во-первых, везде этот способ не применишь. Это очевидно. А, во-вторых, работа "на дому" менее эффективна. Как считают многие руководители французских компаний, учреждений, с которыми доводилось общаться, производительность труда за восьмичасовой рабочий день в таких условиях, по крайней мере на данном этапе, ниже по сравнению с офисной. Не исключаю, что ситуация может измениться в будущем, но пока это так. В любом случае людям предстоит вернуться на рабочие места, но потребуется их реорганизация с учетом санитарных требований. Как в офисах, так и на заводах и прочих предприятиях, а это огромные затраты.
А как быть с исходом граждан из городов, с потерей интереса к жизни в мегаполисах, о чем писал профессор парижского института урбанизма Тьерри Пако?
Жак Сапир: Из-за пандемии многие буквально в первые дни карантина ринулись из Парижа в загородные дома, чтобы там пересидеть неспокойные времена. Но вряд ли они там останутся навсегда. Что касается мегаполисов, мне кажется, рано предсказывать их закат. В перспективе ближайших 20-30 лет этого не случится. Конечно, жизнь на периферии с ее экологическими плюсами привлекательна, но далеко не все могут работать, используя только Skype или прочие каналы видеосвязи. Вместе с тем, я думаю, что нас ждет своего рода "дачный бум", когда, скажем, парижане со средствами начнут приобретать загородную недвижимость на тот случай, если нечто подобное нынешней пандемии повторится в будущем. Однако это не значит, что они станут избавляться от квартир в столице.
Во Франции из-за коронавируса отложили ряд программ приватизации, готовы национализировать крупные компании, оказавшиеся в трудном положении, активно заговорили о роли государства в хозяйственной жизни страны, даже о планировании.
Жак Сапир: Это так. Ведь при переносе акцента на национальное производство, о чем я говорил выше, не обойтись без стратегического планирования. И это задача государства. В данной ситуации оно должно взять на себя во многом определяющую роль в экономике. И такая тенденция может продлиться лет десять и более.
Все страны по-разному проходят эпидемический шторм. С огромным потерями, как США, с ограниченными, как, скажем, Южная Корея. А Россия?
Жак Сапир: Увы, и ее задело. Но не так, как страны Западной Европы. И вот еще что. Думаю, России удастся с наименьшими потерями перенести экономическое цунами, вызванное вирусной напастью. В частности, потому, что у вас есть как промышленное производство, так и огромные природные запасы. Да, нефтяной кризис ударил и по России. Но через полгода от него не останется и следа, и "черное золото" снова будет в цене.