Сто дней правительства Мишустина: от повседневных задач - к работе в экстренном формате

Михаил Мишустин перешагнул рубеж ста дней в должности председателя правительства, в среду исполняется сто дней с формирования всего состава нового правительства. За этот непродолжительный срок премьер-министру и его подчиненным, призванным для ускорения экономического развития, пришлось экстренно переквалифицироваться в антикризисных менеджеров.

Выбирая будущего главу кабинета министров, президент, как он сам рассказывал, руководствовался его личными и деловыми качествами. "Учитывалось даже не то, что Мишустин провел цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области, хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата", - заявил Владимир Путин в интервью ТАСС.

Цифровизация экономики стала лишь одной из множества задач, которые предстояло решать новому кабинету министров. Представляя свою программу депутатам Госдумы еще в качестве кандидата на второй в стране пост, Михаил Мишустин в них включил повышение благосостояния граждан, заботу о семье и детях, улучшение делового климата, качества управления и эффективности имеющихся ресурсов, развитие отдельных приоритетных секторов экономики. Ориентиры были не новые, все они прописаны в национальных целях развития, разложены по отдельным программам в национальных проектах, но вся эта работа требовала нового импульса. Достигнутый в прошлом году экономический рост даже с учетом внешних и внутренних препятствий никак не отвечал интересам страны.

В короткие сроки после назначения - президент не раз отмечал, что у кабинета министров нет времени на раскачку, - оптимизировав структуру кабмина под реализацию национальных приоритетов, усилив там, где необходимо, персональный состав людьми грамотными и "в материале" - тоже характеристика от главы государства, - правительство Мишустина взялось за инвентаризацию действующих программ и нормативной базы, но постепенно на первый план вышли совершенно другие проблемы.

Падение цен на нефть и пандемия коронавируса пока что вынуждают считать не будущие проценты роста, а каждый процентный пункт, на который получится смягчить сокращение экономики, и главное - каждую спасенную человеческую жизнь. Координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, созданный в середине марта, председатель правительства возглавил лично. Президиум совета проводит заседания по три раза в неделю. Новые законопроекты, распоряжения о субсидиях, постановления с правилами программ, необходимые для помощи гражданам и простаивающему бизнесу, выпускаются в ежедневном режиме.

Два пакета антикризисных мер оценены в 2,1 триллиона рублей, или около 2 процентов ВВП. Отсрочки по большинству налогов и сборов получил малый и средний бизнес, отложены выплаты по ранее взятым кредитам и проверки, открыто льготное зарплатное кредитование. Организации из наиболее пострадавших отраслей получат прямую финансовую помощь безвозмездно. В правительстве готовы задействовать новые механизмы помощи, а от бизнеса ждут только одного - в этот тяжелый период максимально сохранить работников и выплачивать им зарплаты.

Организационные способности правительства Михаила Мишустина сейчас проверяются на подготовке системы здравоохранения целой страны для приема и лечения больных с коронавирусной инфекцией и обеспечении населения необходимыми средствами индивидуальной защиты, продуктами и товарами первой необходимости. Оказалось, что даже в экстренной ситуации, когда работа каждого чиновника на местах должна быть максимально эффективной, просто профинансировать те или иные мероприятия несколькими десятками миллиардов рублей и быть уверенным в результате, нельзя. Регионы получили более 65 миллиардов на оснащение дополнительного коечного инфекционного фонда, а премьер-министр был вынужден почти на самом флажке отведенного президентом срока лично сверять с губернаторами актуальность данных.

Вряд ли, говоря в январе о новом качестве управления, Михаил Мишустин представлял его себе так, однако полученный опыт правительство, безусловно, учтет в будущем, когда придется вернуться к той задаче, под которую его собирали, - ускорению экономического роста. После потерянных для страны месяцев кабинету министров потребуются экстраординарные шаги с максимальным эффектом, и уроки переживаемого в эти месяцы так называемого "идеального шторма" придадут ему уверенности и решительности. Премьер-министром уже поручено готовить концепцию по снятию ограничений, связанных с коронавирусом, а в третьем пакете антикризисных мер ориентироваться на постепенное восстановление в стране нормальной экономической жизни.