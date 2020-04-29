Постановление губернатора Костромской области от 29 апреля 2020 года № 75 "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области"

Новости

В Чехии прошли акции протеста против ограничений из-за COVID-19 00:25
Глава Минздрава рассказал, чем коварен коронавирус 00:09
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом 29.04.2020
В Ионическом море потерпел крушение вертолет НАТО, пилот погиб 29.04.2020
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну 29.04.2020
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции 29.04.2020
В бывшем детском лагере на Украине нашли БТР, БМП и 100 тонн боеприпасов 29.04.2020
Мурашко отметил важность профильных лечебных учреждений 29.04.2020
Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство" 29.04.2020
Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая 29.04.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом 29.04.2020
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 29.04.2020
Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века 29.04.2020
Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса 29.04.2020
В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом 29.04.2020
Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости 29.04.2020
В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России 29.04.2020
Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы 29.04.2020
Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций 29.04.2020
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект 29.04.2020
Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 29.04.2020
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 29.04.2020
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 29.04.2020
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 29.04.2020
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 29.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 29 апреля 2020 года № 75 "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области"

Дата подписания 29 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"
Постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"
Постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 29 апреля 2020 года № 25, руководствуясь указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановления губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях недопущения массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях недопущения массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

2) в абзаце первом пункта 1 слова "до 30 апреля" заменить словами "до 11 мая".

3. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях недопущения массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

2) в подпункте 4 пункта 1 слова "в период с 24 марта 2020 года" исключить.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией