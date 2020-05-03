Минюст готовит законопроект об участии в судебном заседании из дома

Министерство юстиции России готовит законопроект, который позволит сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в Минюсте, онлайн-заседания смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным делам. "Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему видеоконференцсвязи, представляющую собой комплекс программно-аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую производить обмен информацией между судом и другими лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени через интернет", - сообщили в ведомстве.

При проведении судебного заседания в режиме веб-конференции каждый участник процесса сможет участвовать в нем со своего рабочего места, дистанционно общаясь с судом и остальными участниками процесса. Напомним, что Верховный суд России недавно впервые провел заседание с использованием систем веб-связи. Пример оперативно подхватили региональные суды. В своем недавнем обзоре, посвященном применению законодательства в период пандемии, Верховный суд рекомендовал всем нижестоящим инстанциям при наличии технической возможности проводить судебные заседания с использованием системы видео-конференц-связи или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного Суда Российской Федерации.

Как пояснили сейчас в Минюсте, согласно инициативе, онлайн-заседания смогут проходить по гражданским, арбитражным и административным (то есть спорам между гражданами и госорганами) делам. Уголовные дела станут исключением. В ведомстве рассказали, что внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство не предусматривается законопроектом и паспортом нацпроекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". В то же время в Минюсте напомнили, что действующий УПК допускает возможность применения видеоконференцсвязи в судебном заседании для допроса свидетеля и потерпевшего, дистанционного участия самого подсудимого по некоторым категориям уголовных дел. А также при рассмотрении ходатайств об изменении территориальной подсудности уголовного дела, участия осужденного при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора и при рассмотрении дела в судах апелляционной и кассационной инстанции. К системе видеоконференцсвязи судов подключено более 800 учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

В некоторых случаях может появиться подключаться в режиме веб-связи к судебным заседаниям через нотариуса. Об этом сообщил недавно заместитель министра юстиции Денис Новак.

"Нотариусы могли бы участвовать в ситуациях, когда требуется запросить и подтвердить у свидетеля подписку о том, что он дает достоверные показания", заявил замминистра. По его словам, законопроект разрабатывается Минюстом в рамках госпрограммы "Цифровая экономика".