Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера

Портал Wizarding World, посвященный проектам, связанным с семитомным произведением британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, подключился к серии мероприятий, способных привлечь внимание юных любителей историй о мальчике-волшебнике и скрасить непростые для детской психики времена самоизоляции.

Речь идет о записи аудиокниги первой части септологии Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" с участием Дэниэла Рэдклиффа, исполнителя заглавной роли в серии экранизаций, и многих других известных личностей. В записи примет участие Стивен Фрай, мастерски начитавший в свое время все семь книг для любителей британского английского (в то время как для аудитории Нового Света голосом писательницы стал Джим Дэйл).

Не обойдется и без участия Эдди Редмэйна, воплотившего образ ученого-эксцентрика Ньюта Скамандера в спин-оффе, посвященном фантастическим тварям. Кроме того, к ликованию любителей британского футбола, к этой компании присоединится и Дэвид Бекхэм, уже не раз попробовавший свои силы в амплуа актера.

Честь прочтения первой главы, знакомящей с бытом семейства Дурслей, выпала Дэниэлу Рэдклиффу, ознакомиться с результатом его усилий можно здесь.

Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.

Кроме того, недавно состоялась презентация аудиокниги "Сказки Барда Бидля" (The Tales of Beedle the Bard) также за авторством Дж.К. Роулинг, в записи которой приняло участие немалое число актеров, причастных как к кинематографическому, так и к театральному воплощению произведений писательницы.