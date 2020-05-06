Новости

Бабкина рассказала о поражении легких и операции 12:06
Татьяна Васильева рассказала, как намерена бороться с коронавирусом 11:37
Россияне назвали самый любимый фильм о войне 11:09
Актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой 10:52
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 05.05.2020

Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера

Новости
    06.05.2020, 12:33
Текст:   Юлия Авакова

Портал Wizarding World, посвященный проектам, связанным с семитомным произведением британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, подключился к серии мероприятий, способных привлечь внимание юных любителей историй о мальчике-волшебнике и скрасить непростые для детской психики времена самоизоляции.

Фото: kinopoisk.ru
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам"

Речь идет о записи аудиокниги первой части септологии Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" с участием Дэниэла Рэдклиффа, исполнителя заглавной роли в серии экранизаций, и многих других известных личностей. В записи примет участие Стивен Фрай, мастерски начитавший в свое время все семь книг для любителей британского английского (в то время как для аудитории Нового Света голосом писательницы стал Джим Дэйл).

Не обойдется и без участия Эдди Редмэйна, воплотившего образ ученого-эксцентрика Ньюта Скамандера в спин-оффе, посвященном фантастическим тварям. Кроме того, к ликованию любителей британского футбола, к этой компании присоединится и Дэвид Бекхэм, уже не раз попробовавший свои силы в амплуа актера.

Честь прочтения первой главы, знакомящей с бытом семейства Дурслей, выпала Дэниэлу Рэдклиффу, ознакомиться с результатом его усилий можно здесь.

Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.

Кроме того, недавно состоялась презентация аудиокниги "Сказки Барда Бидля" (The Tales of Beedle the Bard) также за авторством Дж.К. Роулинг, в записи которой приняло участие немалое число актеров, причастных как к кинематографическому, так и к театральному воплощению произведений писательницы.

Новости

Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 05.05.2020
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 05.05.2020
Боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" получит продолжение 05.05.2020
Стефани Майер выпустит новую книгу "Сумеречной саги" 05.05.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Stranglers French forum/ wikipedia.org
Вокалист The Stranglers Дэйв Гринфилд умер от коронавируса 05.05.2020
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 04.05.2020
От рака умерла кинопродюсер Сью Брюс-Смит 04.05.2020
⧣ фэнтези
Фото: Ben Sutherland/ flickr.com
По "Плоскому миру" Терри Пратчетта снимут еще несколько сериалов 29.04.2020
Шоураннер "Ведьмака" рассекретила подробности 2 сезона: фанаты не рады 28.04.2020
Художница "улучшила" сериальную версию Трисс Меригольд из "Ведьмака" 24.04.2020
⧣ Джоан Роулинг
Фото: kinopoisk.ru
Исполнитель роли Люциуса Малфоя рассказал о его будущем 20.04.2020
Появились новые подробности о фильме про сына Гарри Поттера 15.04.2020
В приквеле "Гарри Поттера" появятся юный Волан-де-Морт и Хагрид 14.04.2020