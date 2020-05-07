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Составлен график вывозных авиарейсов

Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая. Предполагается вернуть на родину более 2500 россиян из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Курортного сезона не будет

Курортного сезона в его классическом понимании в Крыму летом точно не будет из-за мер безопасности, которые необходимы в переходный период после пандемии, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. "Думаю, что некоторые рекомендации Роспотребнадзора будут смягчены. Но это будет совсем другой мир. Это дистанции, большие меры профилактики и прочее", - приводит слова Волченко РИА "Новости".

Три недели до пика

Условный пик по коронавирусу в РФ стоит ожидать к концу мая - началу июня, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии профессор Николай Малышев. При этом, по его словам, сделано все, чтобы было пологое нарастание заболеваемости, сообщает РИА "Новости".

Ожидается всплеск мошенничества

Банк России ожидает всплеск мошенничества с кредитами после окончания пандемии. Это может быть активизация так называемых раздолжнителей - компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами. Свои обязательства они позже не исполняют.

Президента выберут по почте

Сейм Польши преодолел вето сената и принял закон о выборах президента страны по почте в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА "Новости". Министр, отвечающий за работу почты, заявил, что до выборов осталось слишком мало времени, чтобы нормально организовать голосование в новом виде.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Вакцина может появиться в сентябре

Вакцина от COVID-19 может быть доступна уже в сентябре, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1996 год Питер Доэрти, сообщает РИА "Новости". Перспективные исследования проводятся в Оксфордском университете - ученые начали приспосабливать для борьбы с новым вирусом одну из вакцин, ранее использовавшуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV).

Туризм сократится на 60-80%

Международный туризм может упасть на 60-80% в 2020 г. из-за пандемии, сообщила Всемирная туристская организация ООН. Сокращение числа туристов на 67 млн человек за март привело к потерям отрасли в 80 млрд долларов.

Уголовное дело за фейк о чипировании

Прокуратура Москвы обратилась в следственные органы по поводу видео из интернета, где рассказывается об искусственном создании коронавируса ради чипирования населения. Материалы направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК о распространении заведомо ложной информации. ВОЗ и органы власти не подтверждают информацию об искусственном происхождении вируса, подчеркивается в сообщении.

Фото: iStock
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О поверке умалчивают

Более 60% компаний, занимающихся поверкой приборов учета, не сообщают клиентам о разрешении отложить поверку бытовых счетчиков в связи с пандемией, сообщает Росаккредитация. Информацию о возможности отсрочки поверки до января 2021 года разместили на своих сайтах лишь 16% этих организаций.

Выросли траты на еду и лечение

Россияне на майских праздниках в 3 раза чаще заказывали еду из ресторанов и почти в 5 раз чаще платили за медуслуги, чем в конце февраля, говорится в исследовании "Яндекс. Кассы". В топ-5 категорий бизнеса по росту онлайн-оборота вошли также провайдеры платного ТВ, благотворительные фонды и продуктовые магазины.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрирован 11 231 подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. В Москве подтверждено 6703 случая. Всего в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии выздоровели 23 803 человека. Скончались 1625 человек.

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