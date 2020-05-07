Указ губернатора города Севастополя от 6 мая 2020 года № 39-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"- использование маломерных, прогулочных и иных судов, за исключением использования собственных маломерных судов для любительской рыбной ловли (при условии соблюдения дистанции не менее метра до других лиц, находящихся на борту маломерного судна), а также для морских прогулок с семьей;".

1.2. Абзац пятый пункта 2 исключить.

1.3. Абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"с 28.03.2020 по 01.06.2020 бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением случаев, связанных со служебными командировками или служебными поездками, а также использования указанных средств размещения в качестве обсерваторов. Размещение лиц, прибывших в служебную командировку или поездку, осуществляется при условии письменного разрешения на размещение, выданного ситуационным центром по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), созданным согласно распоряжению Губернатора города Севастополя от 22.03.2020 № 55-РГ, с учетом выполнения такими лицами требований, установленных Указом Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019".".

1.4. Абзац тринадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"с 01.04.2020 по 30.05.2020 спуск с берега на воду всех видов плавучих средств, за исключением собственных маломерных судов, используемых для морских прогулок с семьей и любительской рыбной ловли;".

1.5. Абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции:

"34. Возобновить:

с 01.05.2020 деятельность салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, химчисток, прачечных, ателье, мастерских по ремонту обуви, компьютеров, магазинов, реализующих автозапчасти, стоматологических клиник (кабинетов);

с 06.05.2020 работу Государственного автономного учреждения "Цифровой Севастополь - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе";

с 11.05.2020 деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах при условии нахождения не более одного покупателя на 10 кв. м торговой площади, недопущения примерки одежды в объекте розничной торговли и дезинфекционной обработки товаров, возвращенных покупателями;

с 12.05.2020 деятельность предприятий:

отрасли машиностроения, включая судостроение и судоремонт, приборостроения, обработки металла;

легкой промышленности, в том числе текстильное производство;

деревообрабатывающей промышленности, в том числе производство мебели;

химической промышленности.".

1.6. Абзац восьмой пункта 72 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, следования в судебные, правоохранительные органы и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова, следования в загородные дома и дачные дома (собственные), которые находятся в границах административно-территориальных единиц города Севастополя, передвижения к месту приобретения товаров с использованием личного автомобильного транспорта и услуг такси, следования к ближайшему месту получения услуг, оказываемых салонами красоты, косметологическими салонами, парикмахерскими и стоматологическими клиниками (кабинетами) (по предварительной записи онлайн или по телефону), химчистками, прачечными, ателье, мастерскими по ремонту обуви, компьютеров, следования в ближайший магазин, реализующий автозапчасти, осуществления морских прогулок с семьей и любительской рыбной ловли с использованием личного маломерного судна.

Разрешить с 11.05.2020 следование в магазины, реализующие непродовольственные товары, прогулки родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста на придомовой территории (за исключением детских площадок) с соблюдением мер социального дистанцирования от других граждан, индивидуальные тренировки на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, пробежки, велопрогулки с соблюдением дистанции до других граждан не менее трех метров.".

1.7. Абзац четвертый пункта 74 изложить в следующей редакции:

"такси, только в границах административно-территориальных единиц города Севастополя.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







