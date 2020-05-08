"Шпионы" засняли тренировку кроссовера Genesis GV70 в "Зеленом аду"

Как показывает практика, стоит компании выпустить одну модель сегмента SUV, то её не остановить: один за одним появляются новые "паркетники". Genesis - премиум-суббренд Hyundai - не исключение. В "шпионской" хронике появилось видео с тестовых заездов GV70 на Нюрбургринге.

Первые фото прототипов кроссовера были ещё осенью прошлого года, что вселяло надежду на скорую премьеру новинки. Интриговали свидетельства очевидцев, говоривших, что они не слышали звук мотора автомобиля. Затем появились видео с GV70, которые подтверждали эти слова. Неужели Genesis тестирует электрическую силовую установку, и модель будет "зелёной". Напомним, что планы на электромобиль у компании есть.

На новом видео преимущественно тоже слышится лишь свист ветра и шум из-под колёс кроссовера. Догадки подтвердились? Нет! В некоторых моментах можно различить приятное пение двигателя внутреннего сгорания.

Фото: www.motor1.com

Предполагается, что Genesis GV70 получит бензиновые турбомоторы объёмом 2.5 и 3.5 литра, что продиктовано платформой, на которой модель создаётся: классическая компоновка с продольным расположением двигателя.

Также видео позволяет оценить ход подвески GV70, и он намекает на то, что кроссовер нацелен на предоставление ездового комфорта.

Очевидно, что внешность GV70 будет выполнена в ключе, продемонстрированном на флагманской модели Genesis GV80.

Дата дебюта Genesis GV70 остаётся загадкой.

Ранее "РГ" рассказывала о новом Hyundai Tucson, который тоже отметился на Нюрбургринге, где чуть не потерял колесо.