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08.05.2020 09:19
Рубрика: Легковые авто

"Шпионы" засняли тренировку кроссовера Genesis GV70 в "Зеленом аду"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Как показывает практика, стоит компании выпустить одну модель сегмента SUV, то её не остановить: один за одним появляются новые "паркетники". Genesis - премиум-суббренд Hyundai - не исключение. В "шпионской" хронике появилось видео с тестовых заездов GV70 на Нюрбургринге.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Первые фото прототипов кроссовера были ещё осенью прошлого года, что вселяло надежду на скорую премьеру новинки. Интриговали свидетельства очевидцев, говоривших, что они не слышали звук мотора автомобиля. Затем появились видео с GV70, которые подтверждали эти слова. Неужели Genesis тестирует электрическую силовую установку, и модель будет "зелёной". Напомним, что планы на электромобиль у компании есть.

На новом видео преимущественно тоже слышится лишь свист ветра и шум из-под колёс кроссовера. Догадки подтвердились? Нет! В некоторых моментах можно различить приятное пение двигателя внутреннего сгорания.

Фото: www.motor1.com

Предполагается, что Genesis GV70 получит бензиновые турбомоторы объёмом 2.5 и 3.5 литра, что продиктовано платформой, на которой модель создаётся: классическая компоновка с продольным расположением двигателя.

Фото: Пресс-служба Honda.
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Также видео позволяет оценить ход подвески GV70, и он намекает на то, что кроссовер нацелен на предоставление ездового комфорта.

Очевидно, что внешность GV70 будет выполнена в ключе, продемонстрированном на флагманской модели Genesis GV80.

Дата дебюта Genesis GV70 остаётся загадкой.

Ранее "РГ" рассказывала о новом Hyundai Tucson, который тоже отметился на Нюрбургринге, где чуть не потерял колесо.

#Genesis