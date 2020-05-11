Родственники забрали постояльцев сгоревшего в Красногорске хосписа

12 постояльцев сгоревшего в Красногорске дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, забрали родственники.

"Наша задача была - помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники", - рассказала глава города Эльмира Хаймурзина, слова которой приводит ТАСС.

Из 24 человек, проживающих в соседнем доме, осталось только пять жителей, которых не забрали домой. Специалисты доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском.

Пожар в нелегальном хосписе в Красногорске произошел в ночь на 11 мая. Погибли девять человек, восемь в настоящее время госпитализированы. Всего в здании в момент пожара находились 29 пожилых людей.

Причиной инцидента могла стать неисправность электропроводки, заявили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".