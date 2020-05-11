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11.05.2020 22:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родственники забрали постояльцев сгоревшего в Красногорске хосписа

12 постояльцев сгоревшего в Красногорске дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, забрали родственники.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Наша задача была - помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники", - рассказала глава города Эльмира Хаймурзина, слова которой приводит ТАСС.

Из 24 человек, проживающих в соседнем доме, осталось только пять жителей, которых не забрали домой. Специалисты доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском.

Пожар в нелегальном хосписе в Красногорске произошел в ночь на 11 мая. Погибли девять человек, восемь в настоящее время госпитализированы. Всего в здании в момент пожара находились 29 пожилых людей.

Причиной инцидента могла стать неисправность электропроводки, заявили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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