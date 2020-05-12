Что могло стать причиной пожара в больнице для пациентов с COVID-19

Что произошло с одним из аппаратов, сейчас выясняется. Но так или иначе в палате начался пожар. Пациент, который был к нему подключен, скончался. Умерли и еще три пациента, находившиеся в этой же палате. Самому старшему из них было 67 лет.

Родственникам погибших городские власти обещают оказать материальную помощь. В Смольном утверждают: жертв могло быть гораздо больше, но оперативно сработали врачи и медсестры. Они стали выкатывать каталки с лежачими пациентами за пределы реанимационного отделения. Спасатели прибыли в больницу всего через шесть минут после вызова. Одни стали помогать медикам эвакуировать пациентов, другие бросились в объятую огнем палату. Площадь возгорания была небольшой - 10 квадратных метров. И уже вчера вечером больница вновь была готова к приему новых пациентов.

В причинах случившегося сейчас разбираются Следственный комитет и прокуратура. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ. Среди них - короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

К слову, следователи и криминалисты работали в больнице в средствах защиты. Руководитель СК по Петербургу Александр Клаус заявил, что риск заражения сотрудников сведен к минимуму.

МЧС

Всего каких-то пару сотен метров отделяло горевшую больницу Святого Георгия от пожарной части. Так, по Северному проспекту пешком дойти меньше минуты надо, не говоря уже о том, чтобы пожарные машины подогнать. Почему же такие страшные потери? Ответ, как и во многих других подобных случаях, видится очевидным - поздний вызов. И как ни печально это говорить, но пожар в Санкт-Петербурге был прогнозируем.

В конце декабря прошлого года в публикации "Очень тревожная кнопка" мы уже сообщали о по-настоящему страшной ситуации, которая сложилась для большей части питерских социально значимых учреждений. О намерении отключить с 00 часов 1 января 2020 года от приемного пульта МЧС школы, больницы, детские сады, дома престарелых предупредила Ассоциация "Служба технической поддержки систем передачи извещений о пожарах".

Кое-где пожарным так и сказали: платите или сигнал о пожаре в часть не дойдет. Ассоциация потребовала сохранения существующей схемы передачи тревожного сигнала в подразделения пожарной охраны через приемный пульт системы ЦАСПИ.

То, что сделали владельцы этой противопожарной системы, теперь и проявилось при пожаре в больнице Святого Георгия. И это, не говоря уже о том, что система ЦАСПИ вообще не предназначена для установки на объекты с массовым пребыванием людей, так как оттуда, по закону, передача тревожного сигнала разрешена только в автоматическом режиме, а не через мониторинговый центр.

Подготовил Тимофей Борисов