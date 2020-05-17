Указ губернатора города Севастополя от 16 мая 2020 года № 41-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

"- медицинское освидетельствование (осмотр) граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлениям военных комиссариатов.".

1.2. Пункт 31 исключить.

1.3. Дополнить пункт 34 абзацами двенадцатым - пятнадцатым следующего содержания:

"с 17.05.2020 деятельность инфраструктуры своевременного ремонта и технического обслуживания машин и оборудования;

деятельность по производству прочих неметаллических минеральных продуктов;

деятельность по производству прочих готовых изделий;

работу базовых несырьевых отраслей экономики.".

1.4. Пункт 4 изложить в. следующей редакции:

"4. Органам государственной власти города Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе и организациям, осуществляющим деятельность, указанную в пунктах 33 и 34 настоящего Указа, рекомендовать обеспечить работу лиц в возрасте старше 60 лет в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование органа (организации), или введение, при возможности, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе.

Органам государственной власти города Севастополя и органам местного самоуправления в городе Севастополе сократить количество проводимых служебных мероприятий, допуская возможность проведения только неотложных мероприятий (с числом участников не более 50 человек).".

1.5. В пункте 6 слово "самоизоляцию" заменить словом "изоляцию".

1.6. Пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.".

1.7. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

"72. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, лиц с высоким риском тяжелого заболевания, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, заболеваниями злокачественными новообразованиями не покидать места проживания (пребывания).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи:

обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом или иными нормативными правовыми актами;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования в судебные, правоохранительные органы и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова;

следования на личном транспорте или такси в загородные дома и дачные дома (собственные), которые находятся в границах административно-территориальных единиц города Севастополя.".

1.8. Пункт 73 изложить в следующей редакции:

73. Обязать граждан:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра (социальное дистанцирование) при посещении торговых объектов (объектов оказания услуг), в общественном транспорте, а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при пользовании услугами такси;

соблюдать социальную дистанцию при индивидуальных занятиях физической культурой и спортом на открытом воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, пробежках, велопрогулках при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров.

Рекомендовать гражданам при прогулках на улице (не более двух человек вместе) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Правило социального дистанцирования не распространяется на членов семьи и совместно проживающих.".

1.9. Пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. Использование гражданами личного транспорта и услуг такси в случаях следования в загородные дома и дачные дома (собственные) возможно только в границах административно-территориальных единиц города Севастополя.".

1.10. Пункт 8.1 исключить.

1.11. В пункте 12 слова "Кузнецов А.В." заменить словами "Гищенко П.И.".

1.12. Абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:

"- организовать функционирование дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях для детей, чьи родители (законные представители) приступили к работе на предприятиях (организациях, учреждениях), осуществляющих деятельность, указанную в пунктах 33 и 34 настоящего Указа, и что подтверждено документами, выданными работодателем;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его/официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







