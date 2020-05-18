Генпрокуратура РФ взяла на контроль выплаты медикам в СКФО и ЮФО

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть взял на контроль проверку по фактам задержки стимулирующих выплат медицинским работникам, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией.

Прокурорам Южного и Северо-Кавказских федеральных округов предписано не только проверить исполнение законодательства при начислении стимулирующих выплат, но и дать оценку действиям должностных лиц системы здравоохранения.

Также будет оцениваться качество мер принимаемых для недопущения распространения COVID-19 и степень оснащения врачей средствами антивирусной защиты.

Напомним, что в Краснодарском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане работники скорой помощи и врачи больниц пожаловались на неправильно начисленные выплаты и отсутствие масок и защитных костюмов. Прокуратура и Следственный комитет РФ приступили к проверкам.

В результате медицинскому персоналу в Армавире выплата была произведена в полном объеме. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок и костюмов, так как в регионе имеется большой запас защитных средств.