7 марта 1944 г. Красной армии передана танковая колонна "Димитрий Донской", созданная на средства, собранные по призыву Русской православной церкви.

На протяжении всех тяжких лет войны духовенство и верующие большинства религиозных организаций занимали патриотические позиции, оказывая поддержку своему земному Отечеству, достойно исполняя свой гражданский долг1.

Всё для Победы

В российских архивах хранятся многочисленные тому свидетельства в виде писем и телеграмм, сообщений и заявлений, посланий и приветствий. Для этой публикации мы отобрали документы первой половины 1945 г. из ГА РФ, РГАНИ и РГАСПИ. В последнем архиве имеется специальный фонд 628, содержащий телеграммы руководителей, духовенства и верующих практически всех действовавших в СССР в годы войны религиозных организаций и поступившие из всех уголков Советского Союза2. Документы имеют объединяющую их особенность, у них общий адресат - И.В. Сталин, к которому верующие обращаются и как к Верховному Главнокомандующему, и как к главе правительства, и как к "отцу, вождю и учителю".

Уже в июле 1941 г. возникает стихийное движение за создание общенародного Фонда обороны страны. Во всех отделениях Госбанка СССР были открыты специальные счета, на которые принимались взносы от населения: личные денежные накопления, золотые и серебряные вещи, авторские гонорары и государственные премии, облигации государственных займов, выигрыши по займам и денежно-вещевым лотереям, средства, заработанные на субботниках и воскресниках, и т.д. Всего в Фонд обороны за время войны поступило свыше 17 млрд рублей наличными, 13 килограммов платины, 131 килограмм золота, 9,5 тонны серебра, на 1,7 млрд рублей драгоценностей, свыше 4,5 млрд рублей облигаций государственных займов. В счет этих народных средств строились танковые колонны и авиаэскадрилии, боевые корабли и бронепоезда, артиллерийские и минометные батареи; производились стрелковое оружие, радиостанции, военное снаряжение, обмундирование и боеприпасы.

Вместе с народом

В 1942 г. к этому широкому патриотическому движению присоединились и религиозные организации, получив к тому организационные возможности. Публикуемые в хронологическом порядке документы свидетельствуют о повсеместных сборах денежных средств, драгоценностей, вещей и продуктов в фонд обороны страны, которые шли на строительство танков и самолетов, на оказание помощи красноармейцам, их семьям и детям, на восстановление разрушенного войной народного хозяйства (см. док. 1-2, 4-7). В числе традиционных общегражданских праздников, которые всегда отмечалась верующими повышенными церковно-патриотическими сборами, появились День рождения Красной Армии - 23 февраля (см. док. 3), Первое мая. Откликались руководители церквей и на знаковые события завершающего периода Великой Отечественной войны: решения Крымской конференции союзных держав, взятие Берлина (см. док. 8).

Информация о подписании безоговорочной капитуляции фашистской Германии, озвученная по общесоюзному радио легендой советского эфира Юрием Левитаном утром 9 мая 1945 г., вызвала победное ликование во всем обществе. В адрес руководства советского государства поступили приветствия от различных религиозных организаций: христианских, мусульманских, буддистских, иудейских (см. док. 9-12).

Н. Попов. "Усилим фонд обороны Родины". Плакат 1941-1945 гг.

В публикации представлена лишь малая толика патриотических документов верующих3.

Публикацию подготовили главный специалист РГАСПИ, доктор исторических наук Михаил Одинцов и заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ, кандидат исторических наук Анна Кочетова.

Андрей Сорокин, кандидат исторических наук, директор РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы"

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта N 19-09-00049А.

№ 1. Телеграмма имама Х.Ф. Насрутдинова И.В. Сталину

9 января 1945 г.

г. Москва. Кремль

Верховному главнокомандующему

Маршалу Советского Союза

товарищу Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Верующие мусульмане г. Москвы, воодушевленные победами доблестной Красной Армии, которая под Вашим мудрым руководством успешно громит немецко-фашистские полчища, и желая быстрейшего разгрома коварного врага в его собственном логове, собрали на постройку танковой колонны 55.000 рублей деньгами и 20.060 рублей облигациями госзаймов.

Желаем Вам, Иосиф Виссарионович, здоровья и сил, желаем новых побед Красной Армии во славу нашей советской родины. Аминь.

По поручению верующих мусульман г. Москвы

Мухтасиб, имам мечети Насрутдинов

Председатель приходского совета Алимов

Секретарь Хабибулин

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 130.

Подлинник. На бланке.

№ 2. Телеграмма И.В. Сталина Х.Ф. Насрутдинову

12 января 1945 г.

г. Москва, 90

Выползов пер., д. 7, кв. 1/а

Мухтасибу, имаму мечети Насрутдинову

Председателю приходского совета Алимову

Секретарю Хабибулину

Прошу передать верующим мусульманам г. Москвы, собравшим пятьдесят пять тысяч рублей деньгами и двадцать тысяч шестьдесят руб-лей облигациями госзаймов на постройку танковой колонны, - мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин.

Помета: "Ответ послан 12.I.1945 г.".

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 129. Машинописный текст.

№ 3. Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) И.В. Сталину

22 февраля 1945 г.

г. Москва. Кремль

Верховному Главнокомандующему

Маршалу Советского Союза

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Если всегда своими мыслями и чувствами мы с нашими доблестными защитниками, то в день, специально посвященный нашей великой Красной Армии, в 27-ю ее годовщину, мы с особым чувством восхищения отмечаем ее подвиги, довершающие окончательный разгром фашизма.

Приветствуя ее и Вас, верховного вождя ее и всей нашей великой страны, мы молим Господа о небесной помощи Вам и ей.

К празднику Красной Армии Патриархия вносит в фонд обороны 500.000 рублей, и все московские храмы мною призваны отметить этот день особыми взносами на нужды обороны.

Горячо желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и многих сил на долгие годы для строительства мирной жизни во всех странах мира.

Алексий, патриарх Московский и всея Руси

Помета: "Опубликовано 28 февраля 1945 г."

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 5. Копия. Машинописный текст.

Телеграмма верующих-буддистов из Улан-Удэ И.В. Сталину.

№ 4. Телеграмма верующих-буддистов из Улан-Удэ И.В. Сталину

Из г. Улан-Удэ

21 марта 1945 г.

г. Москва. Кремль

Верховному главнокомандующему

Маршалу Советского Союза

товарищу Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Воодушевленные героическими победами нашей доблестной Красной Армии, громящей врага в его собственной берлоге, верующие буддисты внесли на строительство боевых самолетов девяносто тысяч рублей.

Пусть это будет скромным вкладом в общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и долгой жизни на благо нашей советской родины, на страх ее врагам.

г. Улан-Удэ. Свободы, 18

Хайдан Галсанов

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 35. Подлинник. На бланке.

Телеграмма И.В. Сталина Х. Галсанову.

№ 5. Телеграмма И.В. Сталина Х. Галсанову

22 марта 1945 г.

г. Улан-Удэ

Улица Свободы, 18

т. Хайдан Галсанову

Прошу передать верующим буддистам, собравшим девяносто тысяч рублей на строительство боевых самолетов, - мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

Помета: "Ответ послан 5.III.1945 г.".

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 34. Копия. Машинописный текст.

Телеграмма мухтасиба мечети Казани К.А. Кадырова И.В. Сталину.

№ 6. Телеграмма мухтасиба мечети Казани К.А. Кадырова И.В. Сталину

Из г. Казани

30 марта 1945 г.

г. Москва

Верховному главнокомандующему

Маршалу Советского Союза

великому Сталину Иосифу Виссарионовичу

Великий полководец, под вашим мудрым руководством родная Красная Армия и ее храбрые воины своими историческими победами приближают час окончательного уничтожения ненавистного врага.

Мы, верующие мусульмане г. Казани, выражая свою радость по поводу новых побед Красной Армии, вносим из своих сбережений в фонд победы Красной Армии 70 тысяч руб. деньгами и 130 тысяч рублей облигациями госзайма и молим Аллаха благословить Красную Армию на быстрейший разгром врага.

Мухтасиб мечети г. Казани Киямутдин Абдулкадырович Кадыров

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 73. Подлинник. На бланке.

№ 7. Телеграмма И.В. Сталина К.А. Кадырову

4 апреля 1945 г.

г. Казань

Мухтасибу мечети г. Казани

Киямутдину Абдулкадыровичу Кадырову

Прошу передать верующим мусульманам г. Казани, собравшим семьдесят тысяч рублей деньгами и сто тридцать тысяч рублей облигациями госзайма в фонд Красной Армии, - мой привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

Помета: "Ответ послан 4.IV.1945 г.".

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 439. Л. 72. Копия. Машинописный текст.

№ 8. Телеграмма патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) И.В. Сталину в связи со взятием Берлина

3 мая 1945 г.

г. Москва. Кремль

Маршалу Советского Союза

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Весть о взятии Берлина нашими доблестными руководимыми и вдохновляемыми Вашим гением войсками преисполнила сердца всех верных сынов нашей Родины безграничной радостью и ликованием.

Наша церковь, вознося в этот исторический день благодарственное явление к Богу, усугубляет молитвы свои о Вас, любимом верховном Вожде нашего народа, и о родной Армии и призывает небесное благословение на последние ратные подвиги во имя окончательной победы.

Алексий, патриарх Московский и всея Руси

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 3. Л. 63. Подлинник. Автограф.

№ 9. Телеграмма обновленческого митрополита Александра Введенского И.В. Сталину с поздравлением с Победой

9 мая 1945 г. Молния

г. Москва. Кремль

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Величайшая в истории человечества победа совершилась.

Красная Армия и наши друзья союзники сокрушили чудовище фашизма.

Слава Вам, великий Вождь!

Молю Вседержителя да ниспошлет Он всем нам Свое благословение.

Первоиерарх Александр Введенский

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 69. Подлинник. Автограф.

№ 10. Телеграмма муфтия Центрального духовного управления мусульман Г. Расулева И.В. Сталину с поздравлением с Победой

9 мая 1945 г.

г. Москва. Кремль

Маршалу

Иосифу Виссарионовичу Сталину

В этот исторический день окончательной победы над врагами шлю Вам, великий верховный вождь, искренние поздравления и салам.

Молюсь Аллаху о призовом святом благословении.

Да поможет Вам Аллах в доведении до славного конца вашей благородной работы по раскрепощению угнетенных народов. Аминь.

Муфтий Центрального духовного управления мусульман

Габдрахман Расулев

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 70. Подлинник. На бланке.

№ 11. Телеграмма заместителя католикоса всех армян, архиепископа Георга (Чеорекчяна) И.В. Сталину с поздравлением с Победой

Из Эчмиадзина

10 мая 1945 г.

г. Москва. Кремль

Председателю Совета народных комиссаров СССР

Сталину

Сегодня в Эчмиадзинском кафедральном соборе с участием всей братии монастыря и в присутствии многочисленных молящихся мною совершено благодарственное молебствие по случаю победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Нами вознесены молитвы Всевышнему о даровании здоровья, долголетия Вам, вождь народов, угнетенного человечества, под чьим мудрым руководством победоносная Красная Армия спасла нашу родину, честь и достоинство советского народа, спасла жизнь и цивилизацию свободолюбивых народов.

Заместитель католикоса всех армян, архиепископ Чеорекчян

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 72. Подлинник. На бланке.

Сбор средств в поддержку Красной армии. Туркменская ССР.

№ 12. Телеграмма представителя мусульман-исмаилитов (Таджикская ССР) И.В. Сталину с поздравлением с Победой

Из г. Хорога

11 мая 1945 г.

г. Москва. Кремль

Верховному Главнокомандующему

Маршалу Советского Союза

т. Сталину

От имени всех верующих исмаилитов Памира поздравляю Вас с одержанной исторической окончательной победой советского народа над врагом всего человечества - фашистской Германией.

Ишан Саидмурсалов Шаномец

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 32. Л. 73. Подлинник. На бланке.

1. Одинцов М.И., Кочетова А.С. Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 2014.

2. РГАСПИ. Ф. 628. Коллекция документов, писем и телеграмм советских и зарубежных граждан об их пожертвованиях в фонд обороны СССР. 1942-1946 гг.

3. См. другие публикации архивных документов: "Примите... скромный подарок для нашей славной Красной армии". Письма, обращения и телеграммы верующих И.В. Сталину. 1943-1945 гг. // Исторический архив. 2015. № 4. С. 121-141 / публ. М.И. Одинцова, А.С. Кочетовой; "Священник Александр Троицкий внес 100 тысяч рублей...". 75 лет назад по инициативе митрополита Сергия была создана танковая колонна имени Димитрия Донского / публ. М.И. Одинцова, А.С. Кочетовой // Родина. 2019. № 3. С. 126-133.