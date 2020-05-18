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18.05.2020 16:13
Рубрика: Легковые авто

Skoda прекратила поставки новой Octavia

Текст: Константин Руссов

Чешский автопроизводитель принял решение приостановить поставки Skoda Octavia. Лифтбек нового поколения может иметь дефект в программном коде, который приводит к сбою системы вызова экстренных служб eCall.

Издание Automobilwoche, сообщившее новость, не уточняет, были ли прецеденты некорректной работы eCall, или же Skoda решила перестраховаться. Вслед за Octavia концерн Volkswagen Group намерен приостановить поставки ещё нескольких моделей: Audi A3 и Seat Leon.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Octavia, A3 и Leon - "соплатформенники" Volkswagen Golf, на котором впервые была обнаружена ошибка. Поставки Golf также приостановлены.

Мировая премьера Skoda Octavia нового поколения состоялась в ноябре 2019 года. Напомним, ранее "РГ" сообщала, когда модель должна добраться до России.

В настоящее время цена на прошлую генерацию лифтбека начинается от 1 140 000 рублей, купить универсал Octavia Combi можно от 1 985 000 рублей.

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