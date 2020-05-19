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Рубрика: Общество

Вам вызов, практикант

Студенты-медики о работе в "красной зоне"
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Тысяча двести студентов и ординаторов Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) готовы работать и уже работают в больницах, поликлиниках и других учреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19. Практиканты становятся младшим и средним медперсоналом, помощниками врачей.
В "красную" зону студенты идут по собственному желанию: выходят сразу на месяц. Фото: Сергей Михеев/РГ В "красную" зону студенты идут по собственному желанию: выходят сразу на месяц. Фото: Сергей Михеев/РГ
В "красную" зону студенты идут по собственному желанию: выходят сразу на месяц. Фото: Сергей Михеев/РГ

В учебный план старшекурсников добавили новую дисциплину - "Актуальные вопросы COVID-2019". Объем - 36 часов. Запись на практическую работу с коронавирусной инфекцией была добровольной. Условия работы предусматривают трудовой договор, оплату проживания, питания и проезда.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Студенты-медики о COVID-19: Страха нет, есть желание помочь

Были ли отказы от такой практики? Были. Но большинство будущих медиков решило испытать себя в серьезной работе. Есть ли риск? Да, есть. Но ни один врач не огражден от рисков даже в мирное время.

Тимур Фокин - студент пятого курса ПИМУ. После окончания планирует работать терапевтом в поликлинике, а затем учиться в ординатуре на эндокринолога. Вот уже две недели он вместе с четырьмя однокурсниками работает в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Зеленый город".

- Мы проводим медосмотры, измеряем температуру, давление, сатурацию, приносим лекарства по назначению врача, делаем уколы. Теоретически можем оказать и экстренную помощь. Но, к счастью, пока никому из пациентов она не потребовалась, - рассказывает Тимур.

Студенты работают с теми, кто уже переболел коронавирусной инфекцией: тесты показали отрицательный результат, но за пациентами все еще ведется особое наблюдение. Каждую неделю практиканты сами сдают тест на COVID-19. Говорят: сомнений в том, чтобы соглашаться на работу, не было ни у кого.

- Когда только начиналась вся история с эпидемией, мы с друзьями сразу стали думать, как помочь. Первое время работали волонтерами на "горячей линии". Но когда университет предложил эту работу, откликнулись сразу же. Родители вначале переживали, конечно. Но последнее слово было за нами, - рассказывает Тимур.

Когда истекут первые две недели трудового договора, ребята планируют остаться работать и дальше. По возвращении домой им предстоит пробыть две недели на самоизоляции.

- Профессия медика подразумевает определенную степень риска и самоотречение. Эпидемия стала неким вызовом нашему будущему профессионализму, и мы его приняли, - поясняет Тимур.

А вот студент пятого курса Федор Кондратьев только готовится к тому, чтобы приступить к практике в Борской ЦРБ, где лечатся пациенты с коронавирусом. Он говорит, что не слышал, чтобы кого-то из студентов заставляли соглашаться на работу в "красной зоне" - все идут по собственному желанию.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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- С моего курса планируют работать три человека. Знаю еще нескольких с потока. Выходим сразу на месяц, - рассказывает Федор.

Под жилье для практикантов подготовили гостиничные номера. Отвозить на работу будет специальный автобус. Все бесплатно. Работа по графику: сутки через трое. Федор говорит, что трудоустраивается как медбрат, но сначала надо будет поработать в качестве санитара, понять что к чему.

- Я не боюсь работы в "красной зоне". Хотя это мой первый практический опыт работы с пациентами, - признается Федор.

Впереди - месяц настоящей работы, которая еще и будет зачтена вузом как практическая подготовка.

Прямая речь

Николай Карякин, ректор ПИМУ, доктор медицинских наук, нейрохирург:

- Я неоднократно оперировал и был лечащим врачом у пациентов с ВИЧ+, гепатитом В и С, другими инфекционными заболеваниями, оказывал медицинскую помощь пациентам с выраженной агрессией в связи с повреждением лобных долей головного мозга. Профессия врача, к сожалению, сопряжена с высоким личным риском. Сегодня время требует нашего участия в борьбе с COVID-2019. Никто кроме нас ее не выполнит. Но идти на медицинскую передовую должны только добровольцы.

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