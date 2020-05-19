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Видео: Росс из "Друзей" в самоизоляции сошел с ума

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    19.05.2020, 15:35
Текст:   Богдан Бобров

Ютубер с ником Urpoliitikko занимательно переработал одну из сцен культового сериала "Друзья". В его варианте Росс, судя по всему, устав от одиночества в самоизоляции, придумал себе вымышленных знакомых, которых позвал к себе на "званый ужас". Выглядит это одновременно смешно и крипово.

В оригинале серия из десятого сезона называется "Эпизод, где Росс в порядке", в ней персонаж Дэвида Швиммера пытается притворяться, что одобряет отношения между Джоуи и Рэйчел.

В прошлом году легендарное шоу отметило свое 25-летие. Воссоединение звездного состава запланировано в специальном эпизоде, который должен выйти на стриминговом сервисе HBO, но из-за пандемии его съемки пока отложены на неопределенный срок.

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