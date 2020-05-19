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Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса"

Новости
    19.05.2020, 18:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На официальном Youtube-канале Netflix опубликован полноценный трейлер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса - автора культового сериала "Офис".

Стоит отметить, что наследие легендарного ситкома чувствуется буквально в каждом кадре. А пользователи в комментариях под видео уже определили Джона Малковича "новым Тоби".

Огромное количество параллелей аудиторией также проводится между главным героем - генералом армии США Марком Нэйрдом - и управляющим филиалом бумажной компании Майклом Скоттом в исполнении Стива Карелла.

Премьера первого сезона запланирована на 29 мая текущего года.

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