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Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса"

Новости
    05.05.2020, 17:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".

В главной роли снова Стив Карелл. Он играет генерала армии США Марка Нэйрда, которому вверено командование новым подразделением, созданным для освоения Луны.

Примечательно, что в ролике высокопоставленный военный чиновник мечтает об отпуске на Ямайке, так же как когда-то Майкл Скотт.

В других ролях - Лиза Кудроу, Джон Малкович, Ноа Эммерих, Бен Шварц, Джимми О. Ян и Диана Сильверс.

Первый сезон стартует уже 29 мая.

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