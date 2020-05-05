Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса"

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".

В главной роли снова Стив Карелл. Он играет генерала армии США Марка Нэйрда, которому вверено командование новым подразделением, созданным для освоения Луны.

Примечательно, что в ролике высокопоставленный военный чиновник мечтает об отпуске на Ямайке, так же как когда-то Майкл Скотт.

В других ролях - Лиза Кудроу, Джон Малкович, Ноа Эммерих, Бен Шварц, Джимми О. Ян и Диана Сильверс.

Первый сезон стартует уже 29 мая.