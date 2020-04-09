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Автор "Офиса" в новом сериале Netflix отправит Стива Карелла на Луну

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    09.04.2020, 12:49
Текст:   Богдан Бобров

Грег Дэниелс - один из создателей культового ситкома "Офис", запускает на Netflix новый комедийный сериал "Космические войска", причем главную роль снова исполнит Стив Карелл, хоть уже и изрядно поседевший со времен управления филиалом компании Dunder Mifflin.

Он сыграет генерала армии США, под чье командование вверяют новое боевое подразделение, созданное для освоения Луны.

Состав намечается убойный - жену главного герои сыграет Лиза Кудроу (Фиби из "Друзей"), в других ролях - Джон Малкович, Ноа Эммерих, Бен Шварц, Джимми О. Ян и Диана Сильверс.

Уже появились первые кадры нового шоу.

Премьера дебютного сезона назначена на 29 мая.

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