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В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука

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    21.05.2020, 17:42
Текст:   Богдан Бобров

Sony из-за пандемии отодвинула премьеры "Морбиуса" и сиквела "Венома", но продолжает работу по наращиванию собственной кинематографической вселенной.

Как пишет Variety, студия заключила соглашение с С.Дж. Кларксон, которая должна стать режиссером нового неназванного фильма, основанного на комиксах Marvel.

Предполагается, что в центре сюжета картины будет женский персонаж, так или иначе связанный с Человеком-пауком.

Наиболее вероятным выбором называется Мадам Паутина, но также возможны варианты с Женщиной-пауком или Гвен-пауком.

Фото: www.kinopoisk.ru
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На главную роль рассматриваются кандидатуры Шарлиз Терон или Эми Адамс, хотя подчеркивается, что с самими актрисами еще никто не вел переговоры.

Ни о каких датах на столь раннем этапе пока не сообщается.

Возможно, будущей картине будет отведена роль "мостика" к кроссоверу с киновселенной Marvel, слухи о котором уже очень давно курсируют среди поклонников кинокомиксов.

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