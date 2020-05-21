В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука

Sony из-за пандемии отодвинула премьеры "Морбиуса" и сиквела "Венома", но продолжает работу по наращиванию собственной кинематографической вселенной.

Как пишет Variety, студия заключила соглашение с С.Дж. Кларксон, которая должна стать режиссером нового неназванного фильма, основанного на комиксах Marvel.

Предполагается, что в центре сюжета картины будет женский персонаж, так или иначе связанный с Человеком-пауком.

Наиболее вероятным выбором называется Мадам Паутина, но также возможны варианты с Женщиной-пауком или Гвен-пауком.

На главную роль рассматриваются кандидатуры Шарлиз Терон или Эми Адамс, хотя подчеркивается, что с самими актрисами еще никто не вел переговоры.

Ни о каких датах на столь раннем этапе пока не сообщается.

Возможно, будущей картине будет отведена роль "мостика" к кроссоверу с киновселенной Marvel, слухи о котором уже очень давно курсируют среди поклонников кинокомиксов.