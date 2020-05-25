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25.05.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Porsche Taycan был разбит за 24 км своей жизни. Останки выставили на продажу

Текст: Константин Руссов
Фото: www.copart.com Фото: www.copart.com
Фото: www.copart.com

В США владелец новенького электрического Porsche Taycan Turbo уничтожил автомобиль за 24 км. Останки крушения были выставлены на аукцион Copart.

Точный ход аварии неизвестен. Предполагается, что водитель просто-напросто не справился с управлением, когда решил проверить, на что способно его приобретение. Напомним, Taycan Turbo имеет в запасе 680 л.с. и 850 Нм крутящего момента (при активации буст-режима).

Фото: www.autoexpress.co.uk
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На фото того, что осталось от Porsche, можно увидеть разбитый передний бампер, колёса, находящиеся в нестандартном положении, которое говорит о поломке осей, активированные боковые подушки безопасности с левой стороны. Все факторы указывают на то, что авария была нелёгкой. Радует, что владелец и другие участники дородного движения не пострадали.

В России Porsche Taycan представлен в версиях 4S, Turbo и Turbo S, цена на самую доступную модификацию - от 7 793 000 рублей.

Напомним, Porsche Taycan - первый электромобиль марки, представленный в сентябре 2019 года.

Фото: www.copart.com
#Porsche