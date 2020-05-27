Автосалон в Женеве не состоится и в 2021 году

Старейший европейский автосалона - Женевский - никак не может спокойно отметить 90-летний юбилей. В минувшем марте мероприятие было внезапно отменено из-за коронавируса, когда большинство участников уже привезли в Швейцарию свои машины и даже построили выставочные стенды. А теперь, судя по всему, GIMS перенесут и с 2021 года.

"Основные экспоненты призывают нас и настоятельно рекомендуют запланировать следующую выставку на 2022 год", - говорится в специальном заявлении на сайте автосалона.

Дело в том, что отмена юбилейного автосалона нанесла его организаторам серьезные убытки. В связи с этим отвечающий за подготовку мероприятия Фонд попросил кантон Женева предоставить финансовую поддержку для покрытия этих убытков и подготовки следующего автошоу. Власти Женевы, казалось бы, пошли навстречу и предложили заем в размере 16,8 млн франков. Но при этом выдвинули определенные условия.

"К сожалению, (эти) условия, направленные на то, чтобы полностью передать выставку на аутсорсинг, неприемлемы для Фонда. На самом деле они противоречат уставу и, в особенности, цели Фонда, сформулированной более 100 лет назад", - отметили организаторы.

При этом они отметили, что проведение мероприятия в 2021 году в любом случае - из-за объективных факторов - оставалась под вопросом. Да и основные участники автосалона - среди них, как правило, большинство европейских автокомпаний - якобы призвали организаторов запланировать следующую выставку на 2022 год.

"Поэтому с глубоким сожалением Фонд должен отказаться от предложения о предоставлении кредита в кантоне Женева", - констатировали организаторы.

Отметим, что автошоу, впервые состоявшееся в 1905 году, давно стало крупнейшим деловым мероприятием Швейцарии. В 2019 году выставочные стенды посетили свыше 600 тысяч посетителей и около 10 тысяч представителей СМИ. Организаторы оценивают прибыльность автосалона для кантона в 200 млн франков.

Кстати, после отмены большинства автосалонов из-за коронавируса - в частности, в Нью-Йорке, Париже, Москве - единственным запланированным крупным мероприятием остается выставка в Пекине. Ее, напомним, перенесли с апреля на сентябрь.