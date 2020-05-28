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28.05.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Kia рассказала, когда ждать обновленный Rio в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

На днях в Сети публиковались фото закамуфлированного седана Kia Rio. Было понятно, что вопрос обновления этой модели - дело ближайшего времени, иначе она окажется в списке безнадёжно догоняющих конкурентов: рестайлинг Solaris прошёл, Volkswagen выкатил клон Skoda Rapid - лифтбек Polo, Lada Vesta обзавелась новыми опциями и является одним из самых доступных предложений в сегменте. Следующий ход - за Rio.

Фото: Пресс-служба Kia.
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По официальной информации, обновлённый седан Kia Rio будет представлен во второй половине 2020 года. Как сообщили в российском представительстве, в настоящее время модель проходит финальные испытания.

Предполагается, что седан получит рестайлинговые бампера, решётку радиатора и, возможно, модернизированные фары и задние фонари. Разумеется, изменятся комплектации. Другими словами, рецепт обновления Rio будет схож с Hyundai Solaris 2020 модельного года.

В моторной гамме изменений не произойдёт. Напомним, в настоящее время Rio предложен с бензиновыми двигателями 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Каждый из них может агрегатироваться как 6-ступенчатой "механикой", так и автоматической трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Цена на седан стартует от 794 900 рублей. Напомним, в семействе модели также присутствует кросс-хэтч Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом из неокрашенного пластика - за него просят минимум 909 900 рублей. Его, кстати, тоже должны обновить: фото прототипа были опубликованы ещё в начале года. Ожидается, что X-Line дебютирует тоже в 2020-ом.

Ранее "РГ" рассказывала об обновлённом Kia Rio Европы, который в рамках модернизации получил гибридные версии.

#Kia