За что феминистки затравили Лану Дель Рей

Известный факт: Лану Дель Рей - неутомимую энциклопедистку современной американской истории, мастерицу слагать красивые стихи и просто умницу - нежно любят миллионы непохожих друг на друга людей по всему миру. В то время как не любит (причём активно-агрессивно) Лану Дель Рей гомогенная леволиберальная масса. Которая ухватилась за удобный повод расчехлиться в адрес Ланы Дель Рей всякими гадостями.

Для тех, кто в бункере: стартовал мерзопакостный сыр-бор из-за поста молодой звезды в Instagram. Именно там она проанонсировала новый альбом, а заодно вполне справедливо пожаловалась на нынешнее сумасшедшее мироустройство в его проекции на шоу-бизнес. И, в частности, на пресловутый SJW-обком, будь он трижды неладен. Не дают, мол, спокойно петь на близкие ей темы. Обвиняют, мол, в романтизации домашнего насилия, противной радикальным феминисткам показной сексплуатации, оправдании абьюза и "токсичных отношений". До сих пор давят негативными рецензиями.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2003831/track/18033173'>Ultraviolence</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/643850'>Lana Del Rey</a> на Яндекс.Музыке

SJW-обком отреагировал предсказуемо. Единым истеричным фронтом (умеют, конечно, сплотиться) бросился уличать певицу во всём вышеперечисленном с удесятерённой силой. Вдобавок сюда - кто бы мог подумать! - оказался приплетён расизм: европеоидная старлетка в том же Instagram, видите ли, не только "разнылась", но и посмела сравнить себя с чёрными львицами типа Ники Минаж и Бейонсе. Такая вот картина резонансного конфликта, из которого хулители и хейтеры хотели выйти в белом, а вышли, уж простите, в коричневом. Смехотворно расписавшись в глупости.

Во-первых, петь о "токсичных отношениях" - не равно их рекламировать, и нужно быть слепым идиотом, чтобы этого не разглядеть. У Дель Рей внятный, тщательно сформированный эстетический стиль, причём не лишённый самоиронии на грани с провокацией. Типаж сладкоголосой голливудской дивы, измученной бриллиантами, одурманенной дорогим алкоголем (а то и субстанцией позабористей), перманентно охочей до источников сильных, резких, хаотичных эмоций. Песен Лу Рида, старых гангстерских фильмов, запрещённых веществ. Или, в конце концов, сложных, пожароопасных отношений с героическим самодостаточным мужчиной.

Во-вторых, никто не отменял - и, к счастью, едва ли когда-либо отменит - фундаментальный рок-н-ролльный лейтмотив Live Fast, Die Young, парадоксально рифмующий отчаянное жизнелюбие и отчаянный же фатализм. Избавиться от него значило бы напрочь выкинуть из славного прошлого Соединённых Штатов системообразующий шестидесятнический пласт. Стереть одухотворённо воспетых Ланой Джима Морриссона и Джеймса Дина, роскошные вечеринки с интимным продолжением, игры в ковбоев и индейцев, Вудсток, гигантские буквы на зелёном холме у "фабрики грёз". То есть стереотипы/архетипы, неразрывно ассоциируемые с великой звёздно-полосатой поп-культурой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10432824/track/5698571'>Gods & Monsters</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/643850'>Lana Del Rey</a> на Яндекс.Музыке

Наконец, в-третьих, есть полезная в хозяйстве штука - образное мышление. Здорово помогает понять, что томные кокаиновые баллады, высокопарные шлягеры о желании срочно переспать с маскулинным бифкейком у бассейна, сравнения удара с поцелуем (и разноцветных синяков - фиолетовых, зелёных, красных - с палитрой художника) рисуют вымышленный мир. Мир, где чувства максимально гипертрофированы, женские персонажи сошли с пинап-плакатов, мужские - с мелодраматических афиш. Страсти кипят нон-стоп, любовь погоняет трагедией. У всех расширены зрачки. Все уезжают в ослепительный закат на небесно-голубом "Кадиллаке" под психоделический шугейз.

Творчество Ланы от и до - набор аватаров, беспредельно искусственное искусство, обворожительный симулякр, изящный фантом, откалиброванная поза, старательная имитация, ретро-сказка в декадентских тонах, Нэнси Синатра в кубе. Так что если неистовую битву прогрессивной тусовки с Харви Вайнштейном и его продюсерским наследием ещё можно - сотню раз оговорившись - считать хотя бы реакцией на реальные поступки реального человека, то в нынешнем случае остаётся лишь развести руками. Ведь налицо - нелепая война против докрученной до абсолюта выдумки, травля постмодернистского фейка из разноцветной пробирки.

Впрочем, прямо сейчас к такому фейку нельзя не проникнуться как минимум симпатией. Поскольку живём мы в безумную эпоху маниакальной тоталерантности, "-измов", "-шеймингов", "охоты на ведьм", прочей невыносимой дребедени. Удивляемся. Рефлексируем. Не хотим заметаться под ковёр. Соответственно, спасаемся хотя бы вот этим вот американским пробирочным псевдоконсерватизмом - или, например, группой Rammstein (тоже вскормленной национальными архетипами и потому регулярно поносимой глобалистами) - от дивного нового мира. Которым всё настойчивее тычут нам в глаза пресловутые "лидеры мнений" и глашатаи сетевой "демократической" цензуры.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8582398/track/43473246'>Venice Bitch</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/643850'>Lana Del Rey</a> на Яндекс.Музыке

Специально для последних - вопиюще неполиткорректные выводы с наглядными противопоставлениями. Лана Дель Рей знает толк в золотых стандартах американской эстетики и стилистики - а леволиберальные фашисты хотят их уничтожить и отменить. Лана Дель Рей лирично прославляет настоящую Америку и пропагандирует очаровательный олдскул - а участники "прогрессивного" шабаша их ненавидят и мечтают обнулить историческую память. Лана Дель Рей богата фантазией, кругозором и недюжинным поэтическим талантом, а её взбудораженные критики "богаты" - чёрно-белой повесточкой, анекдотичной зашоренностью и вонючим ядом.

Быть Ланой Дель Рей - хорошо и правильно. Быть завистливыми, вечно обиженными на жизнь борцами за "равенство" с вилами и кольями - плохо и неправильно. Третьего пути постмодерн не предполагает. Выбор из двух имеющихся очевиден.

Мнение автора может с чем-нибудь не совпадать.