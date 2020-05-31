Чуть доработанные Lada Granta и Kalina. Чего ждать от подержанных Datsun

Если вы когда-нибудь покупали новые отечественные автомобили, например, "Ладу", УАЗ или даже псевдоиностранную Chevrolet Niva, то могли обратить внимание, что дилеры российских брендов предлагают покупателям довольно необычную, но востребованную у наших автолюбителей услугу. Называется она "Протяжка".

Это когда механики официального сервиса только что пришедшую с завода машину загоняют на подъемник и докручивают недокрученные болты и гайки, затягивают незатянутые хомуты, закрепляют незакрепленные патрубки и шланги, промазывают непромазанные механизмы и потенциально скрипучие соединения. А иногда даже меняют явно бракованные детали.

Так вот, если немного утрировать, отечественные "Датсуны" сделаны похожим образом. Вазовские "Гранты" и "Калины" были отправлены "на протяжку", где им до кучи чуть изменили бампера и фары, а седану немного нарастили багажник.

Официально в автомобилях подверглись модернизации или изменениям около 1000 деталей. Интересно, что, по словам создателей, проект превращения Lada в Datsun - желание наших же потенциальных покупателей. Мол, по опросам, автовладельцы с еще большим усердием покупали бы дешевые отечественные автомобили, если бы за ними не тянулся имиджевый шлейф "Жигулей". Да и обслуживаться на сервисе Nissan был бы куда лучше, чем у дилеров АвтоВАЗа, само собой, при цене последних.

В общем, для того, чтобы "Ладу" превратить в японскую иномарку по цене "Лады", единственное, что можно было сделать - назвать "Ладу" японским названием Datsun, и в силу возможностей протряхнуть ее по японскому чек-листу на сервисе. Для 130 тысяч покупателей этого оказалось достаточно, а потому на вторичном рынке сегодня крайне обширное предложение.

Купить подержанный Datsun можно, имея в кармане около 200 000 рублей. За такие деньги начинаются седаны on-DO с 87-сильным мотором на "механике" первого 2014 года выпуска. Хэтчбеки mi-Do, появившиеся с 2015 года, идут дороже - от 250 000 рублей с той же агрегатной парой. И, кстати, выбор их куда меньше - четверть от всех предложений.

Столько же в целом приходится на версии с еще диковинной тогда автоматической японской коробкой передач Jatco. Двухпедальные "Датсуны" сегодня предлагаются от 280 000 рублей. Редкой комплектацией является самый дорогой седан on-Dо с 16-клапанным 106-сильным мотором - таких на рынке около 5% по цене от 300 000 рублей.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Datsun.

Как уже было сказано, абсолютно вся техническая начинка досталась "Датсунам" от "Гранты" и "Калины".

Львиная доля машин была продана с вазовским 8-клапананным мотором серии 11186. Двигатель сам по себе простой, неприхотливый и достаточно надежный. Редкий на "Датсунах" 106-сильный агрегат - это также вазовский мотор серии 21126 с доработанной впускной системой и рядом других изменений.

Как и доноры, "Датсуны" могут докучать "плавающими" неисправностями, которые разнятся от машины к машине. Однако в силу еще небольшого возраста и, видимо, реально более внимательного сервиса, нареканий на машины правда меньше, чем на такие же "Лады".

В частности, внимания требует система ГРМ, которую от греха подальше лучше менять каждые 50 тыс.км. У машин с пробегом около 100 тыс.км могут наблюдаться подтеки масла, что исправляется заменой прокладок. В зоне риска система охлаждения - особенно термостат и помпа. Лучше почаще менять свечи и катушки зажигания. Больше всего вопросов к всевозможным датчикам: кислорода, расхода воздуха, коленвала. Также нередки сбои блока управления и неисправности генератора.

Коробки передач

Фото: Пресс-служба Datsun.

Трансмиссий на Datsun ставилось две: отечественная механика и древний японский 4-ступенчатый автомат. Хотите избавить себя от лишних проблем - берите именно второй вариант, поскольку "автомат" JF414E требует только регулярной замены хорошего масла и минимальных нагрузок без перегревов.

Вазовскую механическую коробку, известную своими неисправностями, создатели вроде как пытались доработать, но получилось видимо частично, поскольку традиционные "косяки" владельцы все равно отмечают. Синхронизаторы первых трех передач, муфты и шестерни, скорее всего, придется с известной частотой менять, причем желательно вместе с маслом. Не шибко долговечно и сцепление, слабым звеном которого является диск. Как и на "Ладах", компенсируется все это недорогим ремонтом.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Datsun.

Всепрощающее шасси Datsun - одно из главных отличий от Lada, поскольку нарекания на машины заметно разнятся. В японской инкарнации основные претензии к недолговечным ступичным подшипникам и скрипящим шаровым, в то время как у "Гранты" отмечались проблемы и со стойками, и с сайлент-блоками, и с тормозами.

Еще одной особенностью Datsun является глюки электроусилителя и постукивания рулевой рейки, хотя эти же неисправности встречались, например, и на обновленной "Калине".

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Datsun.

Datsun давал шесть лет гарантии от сквозной коррозии, которая в этом году на автомобили первых лет выпуска как раз и кончилась. В целом прочным кузов не назвать - на сколах и царапинах ржавчина появляется быстро и активно прогрессирует, так что позаботиться о защите стоит.

Что касается салона, который получил отдельные изменения, сути это не поменяло. Сделан интерьер из дешевых материалов, которые быстро изнашиваются и начинают скрипеть. Но это не так страшно, как регулярные глюки салонной электрики, доставшиеся от Lada - сбои с разной частой и временным промежутком дают буквально все элементы: управления светом и дворниками, микро-климатом, мультимедией и прочими опциями.

Вывод

Фото: Пресс-служба Datsun.

Можно было бы сказать, что смысла строить из "Жигулей" иномарку не было, и Datsun не далеко ушел от "Гранты". Однако чуть-чуть все-таки ушел. Доведенные до ума немного иным подходом к созданию машины, к тому же часто обслуживаемые в рамках более требовательных дилерских центров Nissan, "Датсуны" реально имеют меньшее число нареканий, чем исконно отечественные доноры.

Да, от многих проблем избавиться не удалось, однако бюджетная машина небольшого возраста и пробега, с достаточным набором потребительских характеристик, неубиваемым "автоматом" и копеечным обслуживанием за 250-300 тысяч рублей нашему вторичному рынку определенно нужна.