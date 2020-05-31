Загадочная Lada Vesta выехала на тесты

Не так давно в Сети были опубликованы фотографии Lada Largus Facelift в маскировочной плёнке. Теперь возле Научно-технического центра АвтоВАЗа засняли закамуфлированную Lada Vesta в кузове универсал.

По задней части автомобиля и качеству самих изображений сложно точно определить, какая перед нами версия модели - Sport или же Facelift. Vesta SW Sport давно прошла сертификацию - в прошлом году прототипы замечали на дорогах во время дорожных и доводочных испытаний.

По экстерьеру, интерьеру, форсированному мотору и доработкам шасси Vesta SW Sport полностью идентична Vesta Sedan Sport, с поправкой на тип кузова. К слову, ещё в 2017 году АвтоВАЗ зарегистрировал новые товарные знаки - Vesta S-Line и Vesta R. Под приставкой S-Line завод может скрывать "лайтовую" версию Vesta Sport, под Vesta R наоборот, мощную и агрессивную.

Другой вопрос, актуально ли за условные полгода до рестайлинга Vesta выпускать "заряженную" модификацию универсала.

Что касается Vesta FL, то обычно АвтоВАЗ первыми на тесты выводит седаны, а потом уже все остальные типы кузова. К примеру, так было с Granta FL.

Выход обновлённого вазовского флагмана запланирован на конец 2020 года или начало 2021 года. В рамках рестайлинга модель получит полностью новый современный салон, оригинальную бамперную группу и решётку радиатора, светодиодную головную оптику, фонари, а также капот, крылья и крышку багажника иной формы. Боковая часть кузова останется прежней. Под капотом прогнозируется появление 1,3-литрового турбомотора (150 л.с.) от Renault Arkana.

Напомним, в период с сентябрь по декабрь 2020 года также состоится дебют фейслифтингов семейств автомобилей Lada Largus и Lada Niva-2. На Largus и Niva изменениям подвергнутся только передние части кузова. Модели должны получить и обновлённые интерьеры.