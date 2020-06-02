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02.06.2020 16:30
Рубрика: Легковые авто

Nissan представит новый кроссовер Aria этим летом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В рамках пересмотренной стратегии развития бренда Nissan планирует усилить фокус на электрифицированных транспортных средствах. До 2023 года компания представит 2 новых электрокара и 4 модели, оснащённые гибридной системой e-Power. Nissan Aria будет в числе первых.

Гендиректор Nissan Макото Утида сообщил, что новый кроссовер Aria презентуют в июне 2020 года. Концепт модели был представлен на Токийском автосалоне в 2019 году. Ранее "РГ" публиковала патентные изображения серийной версии новинки.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Nissan Aria создан на платформе CMF-EV, за разработку и развитие которой по итогам нового бизнес-плана Альянса главным назначен Nissan.

Известно, что CMF-EV позволяет реализовать установку электромоторов на каждой оси, поэтому у Aria будут версии с полным приводом. Однако больше никаких технических подробностей об автомобиле нет, но, если ориентироваться на правила хорошего тона, действующие в сегменте, Aria должен проезжать не менее 450 км по циклу WLTP.

Напомним, в течение 2020 года будет представлен новый Nissan X-Trail, фотографии внешности которого ранее уже всплывали в Сети.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan