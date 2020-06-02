Указ губернатора города Севастополя от 28.05.2020 года № 45-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019"

Руководствуясь Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", постановляю:

1. Внести изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019", изложив его в новой редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" в целях предотвращения угрозы распространения COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Ввести дополнительные ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установив особый порядок передвижения граждан на территории города Севастополя, согласно настоящему Указу.

2. Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего Указа, не распространяются на работников организаций, непрерывная деятельность которых в режиме обычного рабочего времени допускается согласно Указу Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", а также на граждан:

1) выезд и въезд которых на территорию города Севастополя обусловлен:

а) исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или гражданско-правовых договорах, в интересах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города Севастополя, иной служебной необходимостью, в том числе командировкой, исполнением обязательств по транспортировке грузов грузовым автомобильным транспортом, и в иных экстренных ситуациях, требующих личного присутствия гражданина;

б) исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах и организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, функционирования объектов жизнеобеспечения населения, общественного транспорта, а также в сфере дорожной деятельности;

в) наличием в личной собственности или в собственности членов семьи жилого помещения и (или) нежилого помещения (апартаментов, эллингов, дачных и садовых домов) на территории города Севастополя;

2) прибывающих на территорию (убывающих с территории) города Севастополя специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции, а также в иных экстренных случаях.

3. Установить, что выезд (въезд) граждан:

1) указанных в абзаце первом и подпункте "а" подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа, и проезд автотранспортных средств осуществляются через специально оборудованный стационарный пункт по проверке соблюдения мер профилактики новой коронавирусной инфекции (далее - пункт пропуска), работающий в круглосуточном режиме, при условии предъявления гражданином документа, удостоверяющего личность, и специального пропуска для перемещения на территории города Севастополя, выданного Оперативным штабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городе Севастополе, созданным согласно распоряжению Губернатора города Севастополя от 20.03.2020 № 54-РГ, или справки работодателя по форме, утвержденной Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", или электронного пропуска с QR-кодом, полученного через государственную информационную систему города Севастополя "Портал органов государственной власти" в порядке, определенном Главным управлением информатизации и связи города Севастополя (далее - пропуск).

В иных экстренных ситуациях, требующих личного присутствия гражданина, в том числе в связи с участием в похоронах, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и разового электронного пропуска с QR-кодом, полученного через государственную информационную систему города Севастополя "Портал органов государственной власти";

2) указанных в подпункте "б" подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа, и проезд автотранспортных средств осуществляются при предъявлении документов, подтверждающих исполнение гражданами должностных (служебных) обязанностей в органах и организациях, указанных в подпункте "б" подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа;

3) указанных в подпункте "в" подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа, и проезд автотранспортных средств осуществляются через пункт пропуска при условии предъявления гражданином документа, удостоверяющего личность, пропуска, документов, подтверждающих наличие в личной собственности или собственности членов семьи жилого помещения и (или) нежилого помещения (апартаментов, эллингов, дачных и садовых домов) на территории города Севастополя, а также предъявления отрицательных результатов исследования методом полимеразной цепной реакции на диагностику COVID-2019, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего Указа, выполненного не позднее пяти дней до въезда в город.

4. В случае прибытия транспортного средства, перевозящего пассажиров, документы, указанные в пункте 3 настоящего Указа, предъявляются каждым пассажиром.

5. При выезде с территории (въезде на территорию) города Севастополя все граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При определении медицинским работником у гражданина температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такой гражданин не допускается к выезду с территории (въезду на территорию) города Севастополя, и такой гражданин подлежит доставке автомобилем скорой медицинской помощи в медицинскую организацию, подведомственную исполнительному органу государственной власти города Севастополя, для оказания медицинской помощи.

Информация об определении у гражданина температуры тела 37 градусов и выше и (или) о наличии признаков респираторного заболевания документально фиксируется медицинским работником и доводится до сведения медицинской организации, в которую был доставлен гражданин.

6. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации, а также на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе, граждан указанных в подпункте "в" подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа, при осуществлении въезда на территорию города Севастополя через пункт пропуска:

1) заполнять Анкету для прибывающих на территорию города Севастополя по форме, утверждаемой Оперативным штабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в городе Севастополе, созданным согласно распоряжению Губернатора города Севастополя от 20.03.2020 № 54-РГ (далее - Анкета);

2) представлять отрицательные результаты исследования методом полимеразной цепной реакции на диагностику COVID-2019 (в том числе с использованием тест-систем) (далее - ПЦР-анализ), выполненного не позднее пяти дней до въезда медицинской организацией, осуществляющей проведение исследований HaCOVID-2019 на основании санитарно- эпидемиологического заключения на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности;

3) пройти ПЦР-анализ (в том числе с использованием тест-систем) на пункте пропуска;

4) обеспечить изоляцию по месту жительства (пребывания), адрес которого указывается в Анкете, при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора, до получения результатов ПЦР-анализа (в том числе с использованием тест-систем) - для граждан, находившихся на территории других субъектов Российской Федерации;

5) обеспечить изоляцию на срок 14 дней под медицинским наблюдением в условиях обсерватора - для граждан, находившихся за пределами Российской Федерации.

7. Действие пункта 6 настоящего Указа не распространяется на граждан, указанных в абзаце первом, подпунктах "а", "б" подпункта 1 и подпункте 2 пункта 2 настоящего Указа.

Действие подпунктов 2-5 пункта 6 настоящего Указа не распространяется на граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Республике Крым.

8. Обязать работодателей воздержаться от направления в командировку работников за пределы территории города Севастополя, за исключением командировок, носящих неотложный характер.

В случае направления (при экстренной необходимости) работника в служебную командировку в другую местность на территории Российской Федерации работодатель обязан обеспечить наличие у работников пропусков, подтверждающих основание для выезда за пределы территории города Севастополя, учитывать рекомендации Роспотребнадзора и обязательные для исполнения требования высшего должностного лица города Севастополя, установленные в рамках режима повышенной готовности и зафиксированные в соответствующих нормативных правовых актах, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

9. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю:

1) обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим Указом, в случае установления фактов их нарушения принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законодательством ответственности;

2) обеспечить круглосуточный режим функционирования пунктов и заслонов для блокировки выезда с территории (въезда на территорию) города Севастополя.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







