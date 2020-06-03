Государство согласилось спасти Renault от разорения

Пресс-служба Renault Group сообщила, что компании во Франции была одобрена выдача кредита на сумму 5 миллиардов евро для преодоления "кризиса беспрецедентных масштабов".

Помочь деньгами согласились несколько крупных французских банков, в числе которых NP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis и Société Générale.

Поручителем Renault Group выступило государство, которое взяло на себя обязательства погасить долг на 90% в случае финансовой несостоятельности автопроизводителя. В таком случае, вероятно, гарант захочет получить часть акций, и тогда произойдёт то, чего боятся в Renault, - национализация компании.

Финансы в рамках открытой кредитной линии могут быть получены компанией единовременно или частично - по мере необходимости, но срок выдачи займа ограничен этим годом.

Погасить долг Renault Group должна в течение 12 месяцев, но при этом предусмотрена функция реструктуризации выплат на три года.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует выходить из кризиса, в частности, на какие жертвы придётся пойти компании Renault.