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03.06.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Государство согласилось спасти Renault от разорения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Пресс-служба Renault Group сообщила, что компании во Франции была одобрена выдача кредита на сумму 5 миллиардов евро для преодоления "кризиса беспрецедентных масштабов".

Помочь деньгами согласились несколько крупных французских банков, в числе которых NP Paribas, Crédit Agricole, HSBC France, Natixis и Société Générale.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Поручителем Renault Group выступило государство, которое взяло на себя обязательства погасить долг на 90% в случае финансовой несостоятельности автопроизводителя. В таком случае, вероятно, гарант захочет получить часть акций, и тогда произойдёт то, чего боятся в Renault, - национализация компании.

Финансы в рамках открытой кредитной линии могут быть получены компанией единовременно или частично - по мере необходимости, но срок выдачи займа ограничен этим годом.

Погасить долг Renault Group должна в течение 12 месяцев, но при этом предусмотрена функция реструктуризации выплат на три года.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует выходить из кризиса, в частности, на какие жертвы придётся пойти компании Renault.

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#Renault