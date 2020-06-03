Как снимают кино в условиях пандемии

3 июня на видеосервисе START состоялась премьера сериала "Зона дискомфорта", в котором российский актер Максим Лагашкин сыграл сразу три роли.

Съемки шоу проходили в самый разгар пандемии нового коронавируса. В проекте задействованы всего два артиста - Лагашкин и Анна Шепелева. Причем актеры вообще не пересекались на съемочной площадке, общаясь онлайн. А количество людей на съемках было сведено к минимуму. Вплоть до того, что Лагашкин и Шепелева частично самостоятельно себя снимали. Но если не было возможности обойтись "малой кровью" и проходилось задействовать оператора, принимались максимальные меры предосторожности, все были в масках, костюмах, с защитой.

Об этом актер рассказал RT. Заверяя, что справиться с тремя абсолютно разноплановыми образами ему было не только не особо сложно, но и страшно интересно. Хотя, честно говоря, что-то углубленно анализировать пока сложно - "потому что всё стремительно произошло".

И хотя особого дискомфорта от столь спартанских условий не было ("комфорт работы состоит из участников проекта"), актер уверен: кино должно сниматься на "обычной" площадке, где должна создаваться определенная атмосфера.

Безусловно, прекрасно, что сейчас рождаются новые идеи, такого вот рода лаконичные проекты - кинематограф не растерялся и подстроился под обстоятельства… Но всё - достаточно!

"Нужно возвращаться на нормальные площадки и работать, как прежде", - настаивает Максим. Тут же признавшись, что, в отличие от героев "Зоны дискомфорта", чья жизнь значительно изменившейся из-за пандемии, на его жизнь угроза коронавируса никак не повлияла.

"Не хочу, чтобы на меня такие вещи влияли, честно скажу. Нельзя поддаваться, менять свою жизнь под какую-то непонятную ситуацию", - говорит актер. Добавив, что он продолжил работать и даже в условиях ограничений живет полноценной жизнью ("насколько это возможно"). Чего и всем желает.

Максиму Лагашкину 43 года. Известен по фильмам и сериалам "Магомаев", "Шторм", "Жуки", "Звоните ДиКаприо!", "Домашний арест", "Давай разведемся!", "Аритмия", "Географ глобус пропил".