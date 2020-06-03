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03.06.2020 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура взяла под контроль проверку ЧП в Норильске

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура по поручению президента России взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Кроме того, в рамках расслдеования, как отметили в Генпрокуратуре, в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.

В Генпрокуратуре также описали хронологию чрезвычайного происшествия в Норильске и ход его расследования.

Так, 29 мая 2020 года в Норильске Красноярского края в 12:55 произошел разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3, эксплуатируемой АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". Эта компания обеспечивает электроэнергией, теплом и водой предприятия и учреждения, расположенные на территории Норильского промышленного района, городов Дудинки и Игарки, а также поселков Светлогорска и Снежногорска.

По данным надзорного ведомства, авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы - реку Амбарная, которая обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Сразу после этого на место ЧП незамедлительно выехал прокурор Норильска для координации действий правоохранительных органов. Одновременно прокуратура с привлечением специалистов Енисейского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, территориального управления Росрыболовства оперативно организовала проверку с целью установления причин происшествия, ликвидации его последствий, а также определения ущерба, причиненного окружающей среде. С участием прокурора был совершен облет территории, которая подверглась загрязнению.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Уже 31 мая исполняющий обязанности прокурора Красноярского края принял участие в заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. По ее результатам был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

2 июня под руководством заместителя Генпрокурора Николая Шишкина состоялось оперативное совещание, на котором были внесены предложения по организации дальнейших мероприятий с целью ликвидации и минимизации последствий ЧП.

Как отметили в надзорном ведомстве, по поручению президента России ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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