Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео

Эпизод с разливом дизельного топлива из поврежденного резервуара на проезжую часть около ТЭЦ № 3 Норильско-Таймырской энергетической компании сняли на камеру. Фрагмент с осмотром места происшествия, по всей видимости, рабочим предприятия, попал в ролик, показанный на канале Следственного комитета в YouTube. В нем также смонтированы кадры следственных действий, которые проводят в настоящее время в Норильске.

Напомним, СК возбудил три уголовных дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. Все они объединены в одно производство. Его расследованием занимаются в Главном следственном управлении СК России.

Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная. По решению правительственной комиссии, в Красноярском крае объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня.