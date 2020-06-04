Chevrolet Niva об этом только мечтала: пикап и фургон на базе Lada Niva-2

На прошлой неделе "РГ" рассказывала о предсерийном экземпляре ВАЗ-2123 (Lada Niva-2) серии 100А. Теперь в Сети появились фотографии грузопассажирской версии модели с заводским индексом -2723.

На базе ВАЗ-2123 вазовцы планировали выпускать целое полноприводное семейство автомобилей. Проектом предусматривались модификации с кузовом пикап и фургон. Обе версии продемонстрировали в 1999 году в рамках Московского автосалона.

Окрашенный в красный цвет пикап ВАЗ-23235 грузоподъёмностью 475 кг получил удлинённый задний свес, откидываемый задний борт, сам борт внутри был обшит пластиком. Кузов по периметру имел ограждение, заднее стекло кабины специальную решетку. Под капотом располагался турбодизель ВАЗ-3431 (производства "Барнаултрансмаш") объемом 1,8 литра и мощностью 75 л.с.

Первый предсерийный белый фургон также отличался удлиненным задним свесом, имел аэродинамический козырек, заходящий на крышу почти к ветровому стеклу, а также распашную заднюю дверь, части которой распахивались вверх и вниз. Остекленной является верхняя половина задней двери. Был изготовлен и вышеупомянутый вариант с пластмассовым колпаком и обитаемым остекленным грузовым отсеком, но он дошёл только до стадии полноразмерного макета.

Технически машины были идентичны ВАЗ-2123 - 1,7-литровый "атмосферник" мощностью 83 л.с., пятиступенчатая механическая КП, постоянный полный привод, раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Учитывая назначение автомобилей, подвеска обладала более жёсткими задними пружинами. Помимо этого, на ВАЗе даже были построены опытные фургоны с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 99 л.с.

В отличие от обычной Lada Niva-2, которая пошла в серию в 2002 году уже под маркой Chevrolet, перспективные пикап и фургон так и не увидели свет.

Что касается Chevrolet Niva, то она так и не обросла модификациями. Автомобиль пережил лишь крупную модернизацию в 2009 году.

Кстати говоря, в конце прошлого года АвтоВАЗ выкупил долю СП "GM-AvtoVAZ" и вернул бренд Niva.

В апреле этого года российская компания переименовала предприятие в "Лада Запад Тольятти", а Niva поменяла фамилию на Lada. Выпуск Lada Niva-2 продлен на три года, на осень 2020 года запланирован фейслифт под фирменный Х-стиль Lada. На внедорожнике изменениям подвергнутся только передние части кузова. Модель должна получить и обновлённый салон.