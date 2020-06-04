В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

"Мы смогли оценить и масштабы, и последствия утечки. Самый важный вопрос, каким образом будем ликвидировать утечку нефтепродуктов. Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним", - сказал он в ходе совещания в Норильске.

При этом он не сказал коллегам, о каком именно решении идет речь. Но известно точно, что сжигать собранное топливо не будут.

Не исключено, что частично зараженную землю частично вывезут, а частично соберут в герметичное хранилище. В любом случае решение будет непростым и, скорее всего, комплексным, поскольку речь идет о 22 тысячах тонн дизтоплива, а это примерно 300 железнодорожных вагонов.

Напомним, что произошедшая 29 мая техногенная авария на ТЭЦ-3 в Норильске признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.