Пригожин объяснил, почему отказался работать с Михайловым, Ваенгой и Гуфом

Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, только что отметившийся колоритными перебранками с шоуменом и бизнесменом Шнуровым, продолжает оставаться в центре внимания периодики.

На этот раз деятель культуры дополнил своими вербальными заметками ранее прозвучавшие реплики популярного автора песен Дробыша, рассказавшего о таком противоестественном явлении, как "певцы, пробившиеся на сцену через постель".

Согласно наблюдениям KP.RU, заявление Дробыша "вызвало эффект разорвавшейся бомбы", ведь "впервые известный деятель шоу-бизнеса решился подтвердить то, о чем все давно догадывались". Впрочем, предусмотрительно не озвучивая в процессе ни одного имени спонсоров и их эстрадных любовников-протеже.

Что примечательно, при этом г-н Дробыш не отрицает, что не брезгует работать с такими вот "блатными", но с поправкой - за проект он берется лишь в том случае, если действительно видит в предложенном исполнителе потенциал. Не запирается и Пригожин, ранее обозвавший Шнурова человеком, практикующим гомосексуальные соития.

По словам продюсера, у него в свое время "тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками". Но все такого рода мероприятия неизменно заканчивались у них "конфликтами, разборками, войнами".

Причина же череды фиаско в том, что, по мнению продюсера, "этим людям, как детям, постоянно не хватало внимания". Более того - в шоу-бизнесе примерно та же ситуация, что в некоторых семейных отношениях - зачастую "любовница может иметь на мужчину больше притязаний, чем родная жена".

В процессе признаний прокомментировал Пригожин и "нетрадиционалов" отечественной сцены. Уточнив, что он - спокойный человек, пока его "это не задевает". "Я не против, чтобы люди за занавеской занимались тем, чем им хочется каждый день, да хоть каждый час", - говорит продюсер. Добавив, что начинает злиться и возмущаться лишь тогда, когда ему навязывают чуждый образ жизни.

И, как и Дробыш, с артистами Пригожин работает исключительно "по любви" - когда проект его чем-то "зацепил". "Если я не чувствую музыку, я за нее не берусь", - пояснил продюсер. В качестве варианта приведя пример кумира зрелых женщин и одного из наиболее востребованных ныне российских певцов Стаса Михайлова.

Как рассказал продюсер, Стас к нему обращался, "но не получилось". И не потому, что Михайлов "хороший или плохой", просто продюсер его "не прочувствовал".

При этом Иосиф отметил: он уважает Стаса, они дружат и певец вполне без его помощи состоялся как артист.

Стас - не единичен. Как вспомнил Пригожин, в свое время к нему обращалось множество исполнителей, получивших отказ, но потом все равно ставших звездами. В их числе "Лена Ваенга, Миша Турецкий, Гуф" - "сотни артистов, можно много перечислять, но у меня с ними не оказалось общей нити".

"По идее, я должен сегодня жалеть об этом, ведь они стали коммерчески успешными. Но я рад за них", - уверил Пригожин. Добавив, что в "нулевых", еще в самом начале совместной работы с Валерией, он не планировал впредь заниматься только ее карьерой, но так уж вышло - "это произошло само собой". А все потому, что у них, хоть и разные характеры, но "общая философия по жизни" и они одинаково смотрят на мир (что случай со Шнуровым, кстати, не вполне подтвердил).