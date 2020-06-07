В Сети появился фанатский постер кроссовера "Мстители против Людей Икс"

Пока в Marvel разбираются, что делать с множеством персонажей из франшиз кинокомпании Fox после сделки с Disney, фанаты без устали генерируют идеи о том, как именно Люди Икс и Фантастическая четверка будут введены в кинематографическую вселенную.

Художник с ником psychboz решил даже визуализировать возможный, по его мнению, кроссовер "Мстители против Людей Икс".

Поредевший состав Мстителей на "постере" возглавляет доктор Стрэндж, а вместо Тони Старка в броню железного человека облачена Рири Уильямс.

На переднем плане команды мутантов ожидаемо изображен Росомаха, но не в исполнении Хью Джекмана.

Напомним, австралийский актер отказался возвращаться к узнаваемому образу после "Логана", но в интернете уже есть теория о том, что именно история Росомахи станет мостиком, по которому Люди Икс "придут" в MCU.