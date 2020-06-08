На АвтоВАЗе приступили к тестам Renault Clio. Прощай, Lada Xray?

В группе AvtoVAZ News были опубликованы фото двух Renault Clio на территории научно-технического центра АвтоВАЗа. Одно из предположений: французский партнёр готовится к локализации новой модели на мощностях тольяттинского завода.

Авторы поста пишут, что Clio может занять место на линии B0, на которой в настоящее время выпускаются Renault Logan, Sandero, Lada Largus и Xray, и последний, как предполагается может быть вытеснен Clio с конвейера. Однако против этого играют, как минимум два аргумента: это модели разных брендов, второй - мощностей АвтоВАЗа хватит для выпуска Clio без ликвидации Lada Xray. Зачем отечественному бренду нужен плохо продающийся высокий хэтч - вопрос другого порядка.

Напомним, что Renault Clio создан на модульной архитектуре CMF-B, которая также ляжет в основу нового Dacia Logan (модель в России продаётся под брендом Renault) и пока ещё загадочного кросс-универсала. И переезд нашего Renault Logan с архаичной B0 на более современную CMF-B выглядит куда более логичным, чем сценарий с рокировкой Clio-Xray.

Это предположение можно укрепить ещё и другим тезисом. В СМИ неоднократно упоминается стратегия Renault по выживанию Lada из Европы. Пожалуй, и на отечественном рынке "Лады" отбили часть клиентов у Logan и Sandero. То есть французы могут убрать конкурента красиво: предложить автомобили на новой платформе, которая позволит оснастить их опциями, которых на Lada пока нет: к примеру, светодиодная оптика и различного рода продвинутые электронные ассистенты.

Можно было бы предположить, что CMF-B готовят к локализации не только для Renault, но и для ряда кроссоверов Lada, но новый Renault Kaptur сделал эту версию нежизнеспособной: в основу моделей отечественного бренда сегмента SUV, скорее всего, ляжет платформа SUV-B - глубоко модернизированная версия B0. Она апробирована на Renault Arkana, Kaptur и, вероятно, на ней же проектируется новое поколение Duster.