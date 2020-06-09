Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей

Напомним, что ДТП произошло накануне в Москве на Смоленской площади и привело к смерти пострадавшего водителя фургона. По итогам экспертизы сообщалось, что участник ДТП Ефремов сел за руль в пьяном виде.

- Это следствие того, как некоторые граждане относятся к правилам дорожного движения. Мы сейчас подняли последнюю статистику - количество пьяных ДТП возросло в несколько раз, - заявил Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции ЕР.

Депутат подчеркнул, что в случае с актером Ефремовым требуется непредвзятое расследование, чтобы все факты были учтены и суд вынес справедливое решение.

- И, конечно, надо защитить родственников погибшего, которые требуют справедливого расследования по этому ДТП, - призвал он.

Васильев возмутился, что актер, который прославился своими пьяными ролями в кино и театре, "здесь перепутал жизнь с театром и кино и попал в такое ДТП, унес жизнь человека".

- Поэтому очень важно сделать выводы и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобиль, - отметил он. - Будь это дорогой автомобиль или нет, если человек сел за руль пьяным, то его автомобиль должен быть конфискован, - считает Васильев.

Депутат сообщил, что инициатива о конфискации авто за пьяную езду будет прорабатываться с Госавтоинспекцией.

Кроме того, следует продумать действия на случаи, когда люди перемещаются и на арендованных машинах, и на каршеринге, добавил он.

- Не должно быть таких случаев, чтобы взял у кого-то из родственников машину, пьяный сел за руль и у родственника эту машину конфисковали, - привел он еще один пример нюанса, который надо проработать.